Yeni tarımsal yönetmelik taslağına göre ürünlerde yeni bahçe kurulması izne bağlanacak

İktidarın yeni hazırladığı tarımsal yönetmelik taslağına ANKA ulaştı. Yönetmelikle Türkiye'nin söz sahibi olduğu fındık, kayısı gibi ürünlerde yeni bahçe kurulması izne bağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimin planlanması hakkında taslak yönetmeliğine göre; nerede ne ekileceğine dikileceğine komisyon karar verecek.

DİLAN KUTLU

İktidarın yeni hazırladığı tarımsal yönetmelik taslağına ANKA ulaştı. Yönetmelikle Türkiye'nin söz sahibi olduğu fındık, kayısı gibi ürünlerde yeni bahçe kurulması izne bağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimin planlanması hakkında taslak yönetmeliğine göre; nerede ne ekileceğine dikileceğine komisyon karar verecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Mart 2023 tarihinde kabul edilen ve 5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 422 Sayılı Kanun"a dayanarak hazırlanan yönetmelik taslağına ANKA ulaştı.

Taslağa göre; tarım il ve ilçe müdürlükleri, il geneline ait üretim planlaması yapacak. Çiftçi bu planlanma karşısında başvuru yapacak ve il ilçe komisyonları kontrol işlemlerini yürütecek.

Bakanlık bünyesinde "Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu" oluşturulacak. Üyeleri Bakanlık tarafından görevlendirilecek kurul yılda en az iki kez toplanacak.

Kurulda Bakan Yardımcısı başkanlığında; "Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı, Su Yönetimi Genel Müdürü, Şeker Dairesi Başkanı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü, Tarım Reformu Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı'ndan" oluşacak.

İhtiyaç duyulması halinde Kurul toplantılarına "üniversiteler, ürün konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden" kurula temsilci davet edilecek ancak bu temsilcilerin oy hakkı bulunmayacak.

Kurul, üretimden sorumlu Bakanlık birimlerinin teklif etmesi halinde üretim planlamasına konu ürün veya ürün gruplarını belirleyerek üretim dönemleri itibarıyla ürün veya ürün grupları ile asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek. Kurul, üretimden sorumlu Bakanlık birimlerinin teklif etmesi halinde üretim planlamasına konu ürün veya ürün gruplarını belirleyerek değerlendirecek.

BİTKİSEL ÜRETİM İZİNLERİNİN VERİLMESİ

Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen tarım havzaları ve bu havzalardaki ürün deseni dikkate alınarak, tarım havzası veya işletme bazında üretim izinleri verilecek. BÜGEM tarafından il müdürlüklerine bildirilecek.

Buna göre;

Ormandan tahsis edilen ağaçlandırma alanları hariç olmak üzere eğimi yüzde 6'nın altında olan arazilerde yeni meyve bahçesi tesisine izin verilmeyecek.

Yeni bahçe tesisi kurma koşullarına haiz olması halinde, Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarında yeterlilik oranı yüzde 150 ve üzeri olan ürünler için kurulun aksine bir kararı olmadığı müddetçe bahçe tesisine izin verilmeyecek.

Mevcut bağ ve bahçenin sökülerek yenilenmesine yönelik başvurular, il müdürlüğünün gerekçeli raporu değerlendirilerek Kurul tarafından karara bağlanacak.

TÜİK'in 2022 yılı yeterlilik derecesi olan meyve ürünleri listesinde; fındık, incir, kayısı, greyfurt, mandalina, limon, portakal, elma, üzüm bulunuyor.