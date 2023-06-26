Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı Tianjin'de düzenlenecek

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de düzenlenecek olan 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, farklı sektörlerden 1.500'den fazla katılımcıyı bir araya getirecek.

Yaz Davos Forumu diye de bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 27-29 Haziran tarihleri arasında Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de düzenlenecek.

Forumun siyaset, iş dünyası, akademi, sosyal kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlar gibi farklı sektörlerden 1.500'den fazla katılımcıyı bir araya getirmesi bekleniyor.

SES (İngilizce): SEVERİN PODOLAK, Dünya Ekonomik Forumu Etkinlik Üretim Başkanı:

"Forum mekanının en ilgi çekici ögelerinden biri 'Köy'. Köy, katılımcıların ilişki kurabileceği, fikirlerini paylaşabileceği, resmi olmayan diyaloglar kurabileceği ve dünyanın gelişmesine katkı sunabileceği bir alan oluşturuyor.

Forum, Asya ve tüm dünyada yenilik ve girişimciliğe yeniden ilham vermeyi, ekonomik iyileşme ve sürdürülebilir kalkınma yollarını keşfetmeyi, katılımcıların Çin ve Asya'nın ekonomik görünümünü yakından takip etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)