Yeni Peugeot 308'de 3 boyutlu baskı teknolojisi

Peugeot, yeni marka kimliğini taşıyan aslan logosu ile ilk kez tüketicisi ile buluşan, tasarımı ile ilgiyi üzerine toplayan 308 modelinde 3 boyutlu baskı teknolojisiyle özel aksesuarlar sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, 3 boyutlu baskı ve yeni esnek polimer sayesinde Fransız üretici, otomobil aksesuarlarını yeniden tasarlıyor.

Peugeot LIFESTYLE mağazasında bulunan güneş gözlüğü tutucusu, kutu tutucu ve telefon/kart tutucu gibi birçok aksesuar yeni Peugeot 308 için özel olarak oluşturuldu. Otomobil aksesuarlarında ilk kez Peugeot tarafından kullanılan 3 boyutlu baskı teknolojisi ile otomotiv endüstrisinde yeni kapılar açılıyor.

Peugeot'nun tasarım, ürün, araştırma ve geliştirme ekipleri ile HP Inc, Mader ve ERPRO ile ortak çalışması sonucu otomobil aksesuarları konusunda başka bir noktaya gelindi. Sektörde bir ilk olarak tasarlanan 3 boyutlu baskı teknolojisi ile oluşturulmuş araç içi aksesuarlar Peugeot'nun gözde modeli 308'de yer alacak.

Aksesuarlar, yeni HP Multi Jet Fusion (MJF) 3D baskı teknolojisi kullanılarak 3 boyutlu olarak yazdırıldı. 308 ve yeni Peugeot i-Cockpit'in sunduğu rahatlığı tamamlayan; dokunma hissi uyandıran, hafif, sağlam ve kullanımı kolay yenilikçi ürünler sunmak amacıyla tasarlanan bu aksesuarlar sektörün dinamiklerini değiştirmeye hazırlanıyor.

Dördüncü sanayi devriminin temel direklerinden biri olan 3 boyutlu baskı teknolojisini otomobil aksesuarlarına sokan Peugeot bu sayede çevreci bir atılım yapıyor. Kaynakları koruyan ve israfı önleyen bu proje, sürdürülebilir üretim süreçleri arayışında önemli bir rol oynuyor. Kullanımı giderek daha yaygın hale gelen 3 boyutlu baskı teknolojisi birçok endüstrinin üretim sisteminde devrim yaratırken, eklemeli imalat, enjeksiyon kalıplama gibi üretim tekniklerine bir alternatif haline geliyor.

Endüstriyel inovasyona geçiş

Otomobil aksesuarlarında ilk kez kullanılan bu teknolojiye geçişte, tasarımcıların amacı, modern malzemeler kullanarak ve yenilikler yaparak aksesuarları daha görünür ve çekici hale getirmekti. Aksesuar ürün gamı, müşterilerin otomobillerdeki depolama alanını nasıl kullandıklarına ilişkin ayrıntılı bir analizden sonra hazırlandı. Geleneksel malzemeler beklentileri karşılamadığından, Peugeot Design "Renk ve Malzeme" ekibi, daha yenilikçi bir görünüme sahip bir malzeme geliştirmek için proje ortaklarıyla birlikte çalıştı. Çözüm ise 3 boyutlu baskı oldu.

Hem kullanılan malzemeler hem de üretim yöntemleri açısından sürekli gelişiyor. Üretim maliyetleri düşmeye devam eden 3 boyutlu baskı şu ek avantajları sağlıyor:

"Tasarım özgürlüğü; enjeksiyonlu kalıplama olmaması sayesinde daha az üretim kısıtlaması ve parça karmaşıklığı ile sonsuz olasılıklar. 3-Boyutlu baskı, tasarımcılara yeni yaratıcı alanlar açıyor. Optimize edilen yapılar; daha hafif, daha dayanıklı, daha az montaj parçası, daha fazla esneklik. Çevik üretim; sonsuz kişiselleştirme olanakları, sipariş üzerine üretim sayesinde daha kısa teslim süreleri ve böylece stok ile depolama ihtiyacı ortadan kalkıyor."

Ekipler, birkaç ay içinde 3 önemli avantaj sağlayan yenilikçi bir polimer geliştirdi. (Esneklik; esnek, işlenebilir ve sağlam bir polimer. Hız; üretim süreci çok kısa ve ölçüye göre yapılabiliyor. Uygulama kalitesi; çok ince moleküller sayesinde son derece hassas ayrıntılar.)

Ultrasint Termoplastik Poliüretandır (TPU) adındaki esnek malzeme, HP Inc ve BASF ortaklığında geliştirildi. Bu malzeme dayanıklı, güçlü ve esnek parçalara olanak tanıyor. Yüksek esneklik gerektiren darbe emici parçalar ve esnek ağ benzeri yapılar için uygun bir malzeme olarak öne çıkıyor. Malzeme, yüksek yüzey kalitesine ve çok yüksek ayrıntı düzeyine sahip parçalar üretmek için kullanılabiliyor. TPU'nun bir otomobilin iç mekanında kullanılması, STELLANTIS Group tarafından patenti alınan yeni bir yaklaşım olmasıyla da dikkati çekiyor