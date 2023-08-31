Yeni Orta Anadolu Otoyolu, 1 milyar Euro'ya mal olacak

Akyazı'dan başlayan otoyolun viyadük çalışmaları havadan görüntülendi

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: "İki tane 440 metrelik viyadük tamamlanmak üzere"

"Akyazı ilçemiz sınırları içerisinde kalan 38 kilometrelik bölümün 18 kilometresi tamamlandı"

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi ile Ankara arasına inşa edilecek Orta Anadolu Otoyolu projesinde Akyazı sınırları içinde yapılan 38 kilometrelik yolun 18 kilometresi tamamlandı. 1 milyar Euro'ya mal olacak proje çerçevesinde devam eden viyadük yapım çalışmaları ise havadan görüntülendi.

İstanbul-Ankara arasında yaşanan trafik yoğunluğunun çözüme kavuşturulması için atılan adımlardan biri olması hedeflenen Orta Anadolu Otoyolu projesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesiyle Ankara arasında inşa edilecek. 1 milyar Euro'ya mal olacağı ön görülen projenin 225 kilometresi anayol, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 276 kilometre uzunluğunda ve gidiş ile gelişin 3'er şeritten oluşması planlanıyor. Akyazı'dan başlayacak yol Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş'tan geçerek Ankara'ya ulaşacak. Bu çerçevede Orta Anadolu Otoyolu projesinde Akyazı ilçe sınırları içinde yapılan 38 kilometrelik yolun 18 kilometresi tamamlanırken yapımı devam eden viyadük çalışmaları ise havadan görüntülendi.

"İki tane 440 metrelik viyadük tamamlanmak üzere"

İlçe sınırları içindeki yolun bir bölümünün tamamlandığını aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bakanımızın açıkladığı Orta Anadolu Otoyolu viyadüğünün üzerindeyiz. Akyazı ilçemiz sınırları içerisinde kalan 38 kilometrelik bölümün 18 kilometresi tamamlandı, 20 kilometrelik bölümünde de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ballıkaya Barajı havzasının olduğu yerdeyiz barajı ilgilendiren iki tane 440 metrelik viyadükte tamamlanmak üzere şu anda da o viyadüğün üzerindeyiz. İnşallah bu çalışma bittiği zaman zaten var olan Akyazı'dan Nallıhan üzerinden Ankara'ya giden yol üç şeritli hale gelmiş olacak. Artık ilçemizden de Ankara'ya gitmek daha kolay, daha süratli, daha konforlu bir hale gelmiş olacak. Devletimiz var olsun diyoruz. Bakanımıza, genel müdürümüze, bölge müdürümüze teşekkür ediyoruz. Akyazı her alanda olduğu gibi gelişimini, dönüşümünü hızlı bir şekilde devam ettiriyor. İlçemiz zaten cazibe merkeziydi inşallah bu yatırımla tamamlandığı zaman daha da gelişimine katkı da sağlayacak. Biz de devletimizin yatırımlarına belediye olarak eşlik etmeye, yetişmeye çalışıyoruz. Bizim de belediye olarak projemiz var Gıda Organize Sanayi Bölgesiyle alakalı hem ticaret odamız hem biz başvurularımızı yaptık. İnşallah bu otoyolunun da üzerinde olacak, bizim de planladığımız bölge da ilçemizin gelişimine ayrı bir katkı sağlamış olacak" diye konuştu.

"Bu yol açıldığı zaman Akyazı'mıza çok büyük katkılar sağlayacak"

Otoyolun tamamlandığında ilçeye katkı sunacağını ifade eden Beldibi Mahalle Muhtarı Erol Çelik ise, "Viyadüklerimiz bitmek üzere inşallah kimseyi mağdur etmeden bu yolun açılışını ve barajın bittiğini de en kısa zamanda görürüz. Bu baraj bittiği zaman ve bu yol açıldığı zaman Akyazı'mıza ve köyümüze beldemize çok büyük katkılar sağlayacak. Turizm açısından, konaklama açısından ileride çok güzel yerler olacak İnşallah yaşar ve görürüz o günleri" diye konuştu.