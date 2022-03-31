Yeni nesil ofis hizmetleri maliyet avantajı sağlıyor

Ekonomide ve iş hayatında meydana gelen değişimler, şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken maliyet avantajlı çalışma ortamlarına yönelmeleri noktasında önemli bir etmen oluyor. Yeni nesil ofis hizmetlerini Türkiye'de yaygınlaştıran eOfis, paylaşımlı ofislerin maliyet avantajlarını açıkladı. Paylaşımlı ofis ve bağımsız ofisler arasındaki maliyet farkını eOfis Kurumsal İletişim Yöneticisi Melis Ataç aktardı. Araştırmalara göre, yeni nesil ofis hizmeti kullanan şirket ve şahıslar, yıllık olarak ortalama 30-45 bin lira arasında tasarruf sağlıyor.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar başta emlak sektörü olmak üzere birçok sabit maliyeti etkiledi. Kira fiyatlarıyla birlikte doğalgaz, elektrik ve su gibi diğer gider kalemlerinde de büyük oranda artış yaşandı. Ekonomide ve işyeri kira bedellerinde meydana gelen bu değişimler neticesinde yeni nesil ofis sistemleri büyük öne çıkıyor. Şirketlere maliyet avantajı sağlayan yeni nesil ofis hizmetleri, ofis faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

2022 yılının Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TEFE), on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti. Geleneksel ofis kiralarında yaşanan artış, ofis giderlerini azaltmak isteyen şahıs ve şirketler tarafından yeni nesil ofis hizmetlerine olan talepleri de arttırdı.

YILLIK ORTALAMA 40 BİN TL TASARRUF SAĞLANIYOR

İş dünyasında tasarruf sağlamak için ofis seçimlerinde ihtiyaç ve önceliklere göre tercih yapmak gerekiyor. Yeni nesil ofis hizmetlerinin başında yer alan sanal ofisler, fiziki ofis kullanımına ihtiyaç duymayan şahıs ve şirketlere yasal iş adresi sağlamakla beraber kargo ve çağrı karşılama hizmeti sunuyor.

Tam donanımlı ofislerde ticari faaliyetlerini yürütmek isteyen şirketler için hazır ofisler maliyet avantajı sağlarken; yaygın kullanıcı sayısına ulaşan paylaşımlı ofisler esnek bir çalışma ortamı sunuyor. Araştırmalara göre, yeni nesil ofis hizmeti kullanan şirket ve şahıslar, yıllık olarak ortalama 30-45 bin lira arasında tasarruf sağlıyor.

TEK FATURADA TÜM HİZMETLER SUNULUYOR

Geleneksel ofisler, kiralama maliyetlerinde yaşanılan artışın yanı sıra temizlik, mutfak başta olmak üzere güvenlik ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi adına şirket içerisine dahil olan ek çalışan giderlerini de beraberinde getiriyor. Yeni nesil ofis hizmetlerinde tek bir faturaya dahil olan mutfak, temizlik, sekretarya ve teknik ekip hizmeti; geleneksel ofislerde farklı gider kalemleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda yeni nesil ofis hizmetleri özellikle büyük şehirlerde şahıs ve şirketlere maliyet avantajı sunmaktadır.

YENİ NESİL OFİS HİZMETLERİ BÜYÜK ORANDA TASARRUF SAĞLIYOR

Yeni nesil ofis hizmetlerinin sağladığı maliyet avantajı ile ilgili konuşan eOfis Kurumsal İletişim Yöneticisi Melis Ataç, "Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanılan ekonomik dalgalanmalar özellikle iş dünyasında büyük bir etkiye sebep oldu. Girişimciler başta olmak üzere, kurumsal şirketler ve şahısların şirket faaliyetlerini sürdürebilmeleri için şirket kurumlarını yapmaları ve yasal bir adreste bulunmaları gerekiyor. Fakat ofis kiralarında ve elektrik, su, doğalgaz gibi temel gider kalemlerinde yaşanılan zam oranları nedeniyle geleneksel bir ofis kiralamak maliyetli olabiliyor. eOfis olarak 2010 yılından beri yeni nesil ofis hizmetleri kapsamında sanal ofis, hazır ofis, paylaşımlı ofis ve toplantı odası hizmeti veriyoruz. Yeni nesil ofis hizmetleri, uzun yıllardır şirketlerin ekonomik çözümlerle pazarlarını büyütmelerini ve büyük oranda kar elde etmelerini sağlıyor. Bunun sebebinin başta hazır ofis, sanal ofis ve paylaşımlı ofis kiralarının geleneksel ofis kiralarına oranla daha uygun maliyetli olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yeni nesil ofis hizmetlerinde stopaj gideri, ek faturalar, temizlik ve mutfak giderleri tek bir fatura içerisinde yer alıyor. Böylece şirketler ve şahıslar ekonomide meydana gelen değişimlerden minimum seviyede etkileniyor. Yeni nesil ofis hizmetleri, kira maliyetlerinde sunduğu avantajların yanı sıra, operasyonel süreçlerin yürütülmesi konusunda da sorumluluk alıyor. Profesyonel ekip tarafından şirket adına gelen çağrılar ve kargolar karşılanıyor. Yeni nesil ofis kullanıcıları, geniş iş ağı sayesinde de yeni girişimler ile doğrudan etkileşime girilebiliyor" dedi.

Yeni nesil ofis çözümleri, birçok konuda sağladığı maliyet avantajı ile şirket ve şahısların iş dünyasında tasarruf elde etmelerini sağlıyor.