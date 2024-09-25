ihracat & İhracat İstihbarat Akademisi" projesi kapsamında "Yeni Nesil E-İhracat ve İhracat İstihbaratı" toplantısı düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin mali katkısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "DSO E-ihracat & İhracat İstihbarat Akademisi" projesi kapsamında DSO, Trendyol ve Wboxgo iş birliğiyle "Yeni Nesil E-İhracat ve İhracat İstihbaratı" temalı kapanış toplantısı gerçekleştirilecek.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun katılımıyla 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.30'da Denizli Sanayi Odası M. Feridun Alpat Konferans Salonunda yapılacak toplantıda Trendyol'da E-İhracat Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil ile İhracatta Pazar Bulma ve İstihbarat Wboxgo Kurucu Dr. Sadık Vural da Yeni Nesil E-İhracat ve İhracat İstihbaratı konusunda katılımcılara deneyimlerini aktaracak. - DENİZLİ