Yeni modellerin kış testleri Kuzey Kutbu'nda tamamlandı

Škoda yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin kış testlerini Kuzey Kutbu'nda gerçekleştirdi. Kapsamlı soğuk testini tamamlayan araçlar, -30 santigrat derecede dayanıklılık ve kalite testinden geçti.

Bu testlerde ana odak noktası buzlu şartlarda sürüş dengesi, yolcu konforu ve uzun kış yolculuklarında genel dayanıklılık oldu. Ekstrem şartlardaki testlerin tamamlanmasının ardından bu yıl sonbahar aylarında tanıtılacak yeni nesil Superb ve Kodiaq son geliştirme aşamasına girdi.

Dördüncü nesil Superb ve ikinci nesil Kodiaq'ın için yapılan bu testlerde karın ve buzun gövde üzerindeki etkileri de sınandı. Kapılar, kaput, bagaj kapağı ve şarjlı hibrit araçlar için şarj kapağı ve yakıt deposu kapağının da böylesi zor şartlarda açılabilmesi sağlanıyor.

ISITMA SİSTEMİNİN PERFORMANSI VE KABİNİN SICAKLIK SEVİYESİ DE ÖLÇÜLDÜ

Süper soğuk testleri programında kabin özelliklerine de yer verildi. Ekstra soğuk koşullarda ısıtma sisteminin performansı ve kabinin sıcaklık seviyesi ölçüldü. Ayrıca camlardaki buğuların hızla çözülmesi, koltuk, direksiyon ve ayna ısıtma özelliğinin performansının da istendiği gibi çalışması önem taşıyor. Sıcaklıkların sıfırın altında düştüğü şartlarda merkezi dokunmatik ekranın verdiği tepkilerin de sorunsuz olması isteniyor. Škoda yeni araç geliştirme programı kapsamında tüm modellerini yoğun testlerden geçirerek gerçek şartlara en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor. Bu da modellerin sağlamlığının sırrı olarak dikkat çekiyor.