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Yeni Haftaya Dolar 18,11 Tl, Euro 18,18 TL'den Başladı

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta yaptığı faiz indirimi sonrasında 18 TL'yi aşan dolar, yeni haftaya 18,11 TL'den başladı. Euro da hafta başında 18,18 TL'den işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta yaptığı faiz indirimi sonrasında 18 TL'yi aşan dolar, yeni haftaya 18,11 TL'den başladı. Euro da hafta başında 18,18 TL'den işlem görüyor.

Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'ten yüzde 13'e çekti. Merkez Bankası, cuma akşamı da kredilere uygulanan faiz oranında menkul kıymet tesisinde düzenlemeye gitti. Buna göre; faizi yüzde 22,85'i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29,38'i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90'ı kadar menkul kıymet tesis edilecek. Düzenlemeyle Merkez Bankası, kredileri faizlerinin yüzde 30'u aşmasını zorlaştırmış oldu.

Merkez Bankası, böylece bankalara, "iş dünyasına istediği kredileri ucuza verin" mesajını verdi.

Bu gelişmelerin ışığında hareketlenen dövizde yeni haftanın rakamları da resmi işlemlerin başlamasıyla belli oldu. Dolar yeni haftaya 18,11 TL'den başladı. Euro da 18,18 TL oldu.

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Kaynak: ANKA / Ekonomi

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