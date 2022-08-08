Yeni Haftaya Dolar 17,95, Euro 18,27 TL'den Başladı Dolar yeni haftaya 17,95 TL'den, euro ise 18,27 TL'den başladı. Dolar yeni haftaya 17,95 TL'den, euro ise 18,27 TL'den başladı. Dolar kuru, geçen hafta çarşamba günü 18 TL seviyesini görerek 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıkmıştı. Hafta boyu da 17,85-18 TL bandında hareket eden dolar kuru, yeni haftaya 17,95 seviyesinden başladı. Geçen hafta 18,30 TL civarında işlem gören euro, yeni haftanın ilk gününde az da olsa geriledi. Euro kuru 18,27 TL oldu. ANKA / Ekonomi Aralık Ekonomi Haberler

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