Yeni Haftaya Dolar 17,94 Tl, Euro 18,34 TL Seviyesinde Başladı - Haberler

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Yeni Haftaya Dolar 17,94 Tl, Euro 18,34 TL Seviyesinde Başladı

Dolar kuru yeni haftaya 17,94 TL, euro da 18,38 TL seviyesinde başladı. Piyasanın gözü ise 3 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamlarında olacak.

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Dolar kuru yeni haftaya 17,94 TL, euro da 18,38 TL seviyesinde başladı. Piyasanın gözü ise 3 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamlarında olacak.

Geçen haftayı 17,91 seviyesinden kapatan dolar kuru ağustos ayına 17,94 TL ile giriş yaptı. Cuma günü kapanışta 18,32 TL olan euro da 18,38 TL oldu. Dövizde yukarı doğru bir hareket gözlenirken; piyasaların gözü ise 3 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamlarında.

Ekonomistlere göre enflasyonun temmuz ayında aylık yüzde 2,9 artması, yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 80,5'e yükselmesi bekleniyor.

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ANKA / Ekonomi

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