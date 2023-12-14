Yeni Ekonomi Yönetimiyle Türkiye'nin Kredi Risk Primi Düşüş Eğiliminde

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 299,9 baz puana indi. Türk lirası varlıklara olan ilgi artarken, uluslararası finansal kuruluşlar da olumlu değerlendirmelerde bulunuyor.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 299,9 baz puana indi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından iş başına gelen yeni ekonomi yönetimi, Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltarak TL varlıklara ilgiyi artırırken, bu adımlar uluslararası anlamda da karşılık buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs sonundan bu yana enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 40'a taşırken, birçok sadeleşme adımına da imza attı.

Söz konusu adımlar, Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağlarken, uluslararası finansal kuruluşların olumlu yöndeki açıklamaları devam ediyor.

Buna göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini, söz konusu gelişmelerin etkisiyle Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceğini aktardı.

Bununla birlikte, Merkez Bankası rezervleri de mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Son 11 haftadır aralıksız artış kaydeden toplam rezervler, 2022 yıl sonu seviyesi olan 128,8 milyar doların üzerindeki seyrini de devam ettiriyor.

Dolarizasyonun azalmasının devam etmesi ile hisse senedi ve tahvil piyasalarına olan yabancı girişleri de son zamanlarda Merkez Bankasının net rezervlerini destekledi.

TCMB'den bugün açıklanan verilere göre, 8 Aralık haftasında haftalık toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolar ile 21 Temmuz 2017'den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ekonomisine yönelik öngörülebilirliğin artmasıyla Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de düşüş eğilimine geçerken, Türkiye'nin CDS'si, mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden gerileyerek Mart 2021'den bu yana ilk defa 300 baz puanın altına düştü ve 299,9 baz puana indi.

Dün de Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda, TL'de carry trade fırsatının öne çıktığı kaydedilirken, daha önce de Bank of America, Türk bankalarına yönelik olumlu yönde rapor yayınlamıştı.

Bu gelişmelerle banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimini hızlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3'ten fazla yükselerek 7.750 puanın üzerine çıktı.