Yeni Çin-Güney Kore Endüstri Parkı Yaklaşık 30 Milyar Dolar Yatırım Çekiyor

GUANGZHOU, 7 Nisan (Xinhua) — Güney Koreli şirketleri hedefleyen ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari alışverişi kolaylaştıran, ülkedeki üç büyük sanayi parkından biri olan Huizhou sanayi parkının, tamamlanmasının ardından toplam 94 kilometrekarelik bir alanı kaplaması bekleniyor. Devlet Konseyi, 2017 yılında parkın kurulmasını onaylarken, parkın beş büyük bölümünün inşasına 2018 civarında ardı ardına başlandı. Huizhou belediyesi yönetimine göre, park bugüne kadar 165 proje başlatırken, tahmini üretim değeri ise 309 milyar yuan civarında gerçekleşti.

Endüstri parkı, akıllı mobil terminaller, ultra yüksek çözünürlüklü video gösterimi, akıllı enerji, yapay zeka ve lazer katmanlı imalat gibi sektörlerden yatırım ve işletmelerin ilgisini çekmeye odaklanacak. Huizhou, Guangdong'un Güney Kore ile ticaret yapan en büyük kenti. Huizhou ile Güney Kore arasında sadece 2021'de, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 19,28 milyar yuan değerinde mal ithal ve ihraç edildi. Huizhou'da Mart ayı itibariyle Güney Kore tarafından finanse edilen 305 işletme bulunurken, bunlardan 36'sı, genel olarak sırasıyla kentin elektronik, bilgi ve kimya endüstrilerine 10 milyon ABD dolarından fazla yatırım yaptı.

Xinhua / Ekonomi