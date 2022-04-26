Yeni CEPTETEB'lilere faizsiz taksitli nakit avantajı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterilerine 3 bin TL'ye kadar olan ihtiyaçları için 6 ay taksitli ve faizsiz nakit avans avantajı sunuyor.

TEB açıklamasına göre, banka, dijital bankacılık hizmetlerini 2015 yılından bu yana CEPTETEB markası altında birleştirirken dijital bankacılık alanında müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyor.

TEB, ilk kez CEPTETEB müşterisi olarak mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusu yapanlara 3 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçları için 6 ay taksitli ve faizsiz nakit fırsatı sağlıyor.

10 Mayıs'a kadar başvuru yapanlar için geçerli kampanyadan yararlanmak için CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan görüntülü görüşme yaparak veya https://www.cepteteb.com.tr'de bulunan "Müşteri Ol" başvuru formları aracılığıyla ilk kez CEPTETEB'li olmak yeterli.

CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan yapılan kredi kartı başvurusunun onaylanması sonrası açılan kredi kartı ile yeni müşteriler, 30 Haziran'a kadar CEPTETEB Mobil Uygulaması ve Bireysel İnternet Şubesi, TEB Çağrı Merkezi ve TEB ATM'leri üzerinden kampanyadan yararlanabilecek.

İlk yıl kart ücreti ödetmeyen CEPTETEB Kredi Kartları, mobil uygulamadan katılım sağlanan kampanyalarla yılda 4 bin 500 TL'ye varan bonus kazanma avantajı sunuyor.

Müşterilere faizsiz taksitli nakit avans kampanya tanımlamaları kredi kartı açıldıktan sonra 3 gün içerisinde yapılıyor.

Kampanya kapsamında kartını iptal edip tekrar yeni kart başvurusu yapan müşteriler ise kampanyaya dahil olamıyor.