Yeni Bitki Türü Tüylü Kekreçiçeği Türkiye Florasına Dahil Edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı'nda keşfedilen Tüylü Kekreçiçeği'nin Türkiye bitki florasına kaydedildiğini duyurdu. Bu yeni tür, Anadolu'nun zengin bitki çeşitliliğine katkıda bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı'nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen yeni keşif "Tüylü Kekreçiçeği"nin, Türkiye bitki florasına kaydedildiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yeni keşfedilen bitki türüne ilişkin bilgi verdi.

"Anadolu'nun En'leri" arasına yeni bir keşif olan "Tüylü Kekreçiçeği"nin de eklendiğini aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küre Dağları Milli Parkı'nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen bu zarif bitki, floramıza kaydedildi. Dünyada 3 bitki coğrafyasının kesiştiği bir konumda bulunan ülkemiz, 4 bini endemik olmak üzere, 13 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, çok sayıda kültür bitkisinin de orijin merkezi durumunda. Doğanın bu eşsiz mirasını koruyor, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında, bilimsel adı "Draba lasiocarpa" olan sarı çiçekli bitkinin, Küre Dağları Milli Parkı'nda üç farklı lokalitede yapılan arazi çalışmalarında, yaklaşık 850 birey olarak gözlemlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
500
