Yeni Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı Hizmete Girdi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Mayıs'ta hizmete açılan Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı ile 9 kat daha fazla yük taşıma imkanı sağladıklarını ve yeni hattın yıllık 2,8 milyon ton yük taşıma kapasitesi sunduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Bandırma-Tekirdağ arasında Marmara Denizi üzerinden demir yolu yük taşımacılığına imkan tanıyan tren feribotu hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı'nın 9 Mayıs 2025 tarihinde hizmete alındığını hatırlatarak, "Bu hatla birlikte Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci tren feribot hattını devreye almış olduk. Bandırma-Tekirdağ Hattı ile Marmara Denizi'nde tren feribotu taşımacılığını başlattık" dedi.

'ALTERNATİF BİR GÜZERGAH OLUŞTURDUK'

Bandırma-Tekirdağ Feribot Hattı'nın hizmete alınmasından önce tren ile yük taşımacılığında iki kıta arasındaki deniz geçişi için Marmaray hattının kullanıldığını anımsatan Uraloğlu, "Marmaray hattından parlayıcı, patlayıcı maddeler ve açık yüklerin geçişine izin verilmemekle birlikte sadece bakım aralığında 2-3 saatlik zaman diliminde sınırlı yük treni geçişi yapılabiliyor. Güvertesinde 800 metre uzunluğunda ray bulunan ve 37 vagon taşıma kapasitesine sahip olan feribotun sefer süresi ortalama 4 saat olarak planlandı. 7 gün 24 saat çalışacak sistemde, günde birden fazla sefer yapılabiliyor. Böylece zaman ve eşya cinsi sınırlaması olmadan taşıma yapılabilen ve askeri ve stratejik taşımalar için alternatif bir güzergah oluşturduk" açıklamasında bulundu.

'35 BİN TON YÜK GEÇTİ'

Marmara Denizi üzerinden demir yolu-deniz yolu entegrasyonu sağlayan feribot bağlantısı sayesinde kesintisiz, verimli ve çevreci bir lojistik akışının mümkün hale geleceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumu güçlendirecek, ihracatımıza önemli avantajlar kazandıracak ve lojistik kapasitemiz artıracak bu feribot hattıyla bugüne kadar 21 sefer gerçekleştirildi, 35 bin ton yük Marmara Denizini geçti" dedi.

Yeni hattın, Orta Koridor güzergahındaki taşımalar için de destekleyici nitelikte olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Proje ile hem uluslararası hem de yurtiçi taşımacılıkta önemli bir alternatif oluşturduk. Bu hat sayesinde örneğin Manisa-Kapıkule güzergahı 1119 kilometreden 445 kilometreye, Kayacık-Kapıkule ise 1023 kilometreden 871 kilometreye iniyor. Mesafelerin kısalmasıyla önemli bir zaman ve maliyet avantajı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Marmaray hattından taşınan yük miktarının yıllık ortalama 300 bin ton seviyesinde olduğunu belirterek, "Bandırma-Tekirdağ hattı ise yıllık 2,8 milyon ton yük taşıma kapasitesi sunuyor. Yeni tren feribot hattı ile Marmaray'a göre 9 kat daha fazla yük taşıma imkanı sağlayarak Orta Koridor'daki demiryolu taşımalarını destekliyoruz" dedi.