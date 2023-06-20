Yeni Asgari Ücret Temmuz Ayından İtibaren 11 Bin 402 Lira Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından yeni asgari ücretin temmuz ayı itibarıyla 11 bin 402 lira olacağını duyurdu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, zamma ilişkin 'Bu sene 34 civarında bir ara zam oldu. Enflasyon durmadığı müddetçe zammın bir anlamı yok. Şu anda 486 dolar, asgari ücret tarihinin dolar üzerinden baktığınız zaman en yüksek rakamı. Bu mükemmel bir şey mi, değil. Ama bugünü şartlarında yapılması gereken buydu, bunu yaptık' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından yeni asgari ücretin temmuz ayı itibarıyla 11 bin 402 lira olacağını duyurdu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, zamma ilişkin "Bu sene 34 civarında bir ara zam oldu. Enflasyon durmadığı müddetçe zammın bir anlamı yok. Şu anda 486 dolar, asgari ücret tarihinin dolar üzerinden baktığınız zaman en yüksek rakamı. Bu mükemmel bir şey mi, değil. Ama bugünü şartlarında yapılması gereken buydu, bunu yaptık" dedi.

Ara zammı belirlemek için bugün üçüncü kez toplanan Asgari ücret Tespit Komisyonu'ndan karar çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamla birlikte yeni asgari ücreti 11 bin 402 lira olarak açıkladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da toplantının ardından açıklama yaptı. Atalay şunları dile getirdi:

"ENFLASYON DURMADIĞI MÜDDETÇE ZAMMIN BİR ANLAMI YOK. AMA BUGÜNÜ ŞARTLARINDA YAPILMASI GEREKEN BUYDU, BUNU YAPTIK"

"15 gündür süren bir süreç, arkadaşlarımız çalışma yaptılar. Bu süreçte 2-3 kere bakan beyle görüştüm dün akşam da Cumhurbaşkanımızla görüştük. Geçen sene temmuz ayında yüzde 30 civarında ara zam olmuştu, bu sene 34 civarında bir ara zam oldu. Enflasyon dursun da zam mam da almanın bir anlamı yok. Enflasyon durmadığı müddetçe zammın bir anlamı yok. Vedat Bey'in dolar üzerinden diye bir açıklaması var. Türkiye'de yaşıyoruz, Türk para üzerinden konuşuyorum ama, şu anda 486 dolar, asgari ücret tarihinin dolar üzerinden baktığınız zaman en yüksek rakamı. Bu mükemmel bir şey mi, değil. Ama bugünü şartlarında yapılması gereken buydu, bunu yaptık. Geçen dönem aralık ayında ben imzalamamıştım, bu dönem de beraber bir mutabakat sağladık."