Haberler

ATO Başkanı Baran: "Yeni asgari ücretin tüm kesimler için hayırlı olmasını diliyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Baran, yeni ücretin işçi ve işverenler için hayırlı olmasını diledi ve ekonomik istikrarın önemine vurgu yaptı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin, "Milyonlarca çalışan için geçim ücreti, iş dünyamız için ise önemli bir maliyet unsuru olan asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücretin tüm kesimler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin yüzde 27 artışla, 28 bin 75 liraya yükseltilmesinin işçi ve işverenler için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Baran, ekonomide uygulanan enflasyonla mücadele politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesini ve çalışanların yaşam standartlarının kalıcı bir şekilde tüm kesimlere yansımasını temenni ettiğini belirtti.

"Brüt 33 bin 30 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 39 bin 553 TL düzeyinde"

Açıklanan yeni asgari ücretin, çalışanların yaşam standartlarını ve refah seviyesini artırmaya yönelik olmasını temenni ettiğini belirten ATO Başkanı Baran, "Milyonlarca çalışan için geçim ücreti, iş dünyamız için ise önemli bir maliyet unsuru olan asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren net 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Yeni asgari ücretin tüm kesimler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 39 bin 553 lira düzeyinde. Ekonomide uygulanan enflasyonla mücadele politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, fiyat dengelerinin güçlenmesi ve ekonomik istikrarın pekişmesiyle birlikte; çalışanların yaşam standartlarının kalıcı biçimde yükselmesini ve refahın toplumun tüm kesimlerine sürdürülebilir şekilde yansımasını temenni ediyorum. Bu süreçte, gelir vergisi dilimleri güncellenerek net ücretlerde artış sağlanması, işverenin yükünün azaltılması için de vergi ve prim desteklerinin güçlendirilmesi çalışanların refahını destekleyen, aynı zamanda üretim süreçlerini güçlü tutan adımlar olacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu