Yeni 20 TL Banknotlar Tedavüle Çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotların tedavüle girdiğini duyurdu. Yeni banknotlar, önceki tertiplere göre yalnızca imzalarla farklılık gösteriyor.

E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) duyurusunda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarıldığı belirtildi.

Duyuruda, "Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VII. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
