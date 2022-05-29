Yeminli Mali Müşavirler Odası seçime gidiyor - Haberler

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Yeminli Mali Müşavirler Odası seçime gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Yeminli Mali Müşavirler Odası seçime gidiyor

Yeminli Mali Müşavirler Odası 5 Haziran'da Ankara'da seçime gidiyor.

Yeminli Mali Müşavirler Odası 5 Haziran'da Ankara'da seçime gidiyor. Seçime uzlaşı grubuyla, değişim grubunun katılacağı öğrenildi.

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 5 Haziran Pazar günü seçime gidiyor. Seçime uzlaşı grubuyla, değişim grubunun gireceği öğrenildi.

Bodrum'da açıklama yapan Vergi Müfettişleri Derneği Eski Genel Başkanı, Değişim grubu temsilcisi Coşkun Aras, uzlaşma grubunun seçimlerde uzlaşmadığını açıklayarak, "Vergi müfettişleri olarak seçime bağımsız listeyle katılma kararı aldık. Bu seçim Ankara yeminli mali müşavirler odasında çok şeyin değiştiği bir seçim olacak. Amacımız mesleğin ve meslektaşlarımızın hak ettiği konumda yer alması. Mesleki sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulmasıdır. Yeminli mali müşavirlerin ülke ekonomisi yönetiminde ve yönlendirilmesinde söz sahibi olması gerekmektedir. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılı bu süreçte ekonomimize gerekli projeleri üretmek de bizlerin görevi olacaktır" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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