Yemen, Husilerin saldırıları nedeniyle 1,5 milyar dolar zarar etti

Yemen, İran destekli Husilerin geçen yıl petrol limanlarına düzenlediği saldırılar sonucunda petrol ihracatının durması nedeniyle tahmini 1,5 milyar dolar maddi zarar edildiğini açıkladı. Yemen Dışişleri Bakanlığı, ülkenin iç savaş ve gıda güvensizliğiyle mücadele ettiğini belirtti.

Yemen, İran destekli Husilerin geçen yıl petrol limanlarına düzenlediği saldırıların ardından petrol ihracatının durması nedeniyle tahmini 1,5 milyar dolar maddi zarar edildiğini açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Vekili Mervan Ali Numan'ın BM Güvenlik Konseyi'ndeki bir oturumda yaptığı konuşmaya yer verdi.

Numan, uzun yıllardır süren iç savaş sonucunda ulusal ekonominin yarı yarıya daralması nedeniyle Yemen hükümetinin dayanma gücünün tükendiğini ve ülkede gıda güvensizliğinin arttığını kaydetti.

Husilerin hayati öneme sahip ekonomik tesislere ve petrol limanlarına yönelik saldırılarının, petrol ihracatını olumsuz etkilediğini aktaran Numan, ülkenin, duran petrol ihracatı nedeniyle yaklaşık 1,5 milyar doları zarar ettiğini vurguladı.

Numan ayrıca Suudi Arabistan'ın, bütçe açığını kapatması için Yemen'e verdiği 1,2 milyar dolarlık desteği memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan yönetimi 1 Ağustos'ta, 1,2 milyar dolarlık desteğini Yemen ile arasındaki güçlü bağların yanı sıra Yemen hükümetinin bütçe açığını kapatmasına yardım etme talebini karşılamak ve Yemen Başkanlık Konseyi'ni desteklemek için yaptığını açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.