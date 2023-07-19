Yemen Ekonomik Kriz Yaşıyor, Bölgesel Destek Çağrısı Yapıldı

Yemen Başkanlık Konseyi'ne bağlı İstişare ve Uzlaşı Komisyonu, petrol ihracatının durması nedeniyle ülkenin ekonomik kriz yaşadığını belirterek, bölgesel destek çağrısında bulundu. Komisyon, Yemen ekonomisine destek verilmesi ve cephelerde çatışan ordu birliklerinin gücünün artırılması talebinde bulundu.

Yemen Başkanlık Konseyi'ne bağlı İstişare ve Uzlaşı Komisyonu, petrol ihracatının durması nedeniyle ülkenin ekonomik kriz yaşadığını belirterek, bölgesel destek çağrısında bulundu.

Ülkenin resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, İstişare ve Uzlaşı Komisyonu Başkanı Muhammed Abdullah Nasır el-Gaysi ve yardımcıları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen Büyükelçisi Muhammed ez-Zeabi ile bir araya geldi.

Görüşmede Yemen'deki ekonomik ve siyasi konularla ilgili son gelişmeler ele alınırken, İstişare ve Uzlaşı Komisyonu Başkanı Gaysi, Yemen ekonomisine destek verilmesi ve cephelerde çatışan ordu birliklerinin gücünün artırılması talebinde bulundu.

Husilerin limanlara yönelik saldırıları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Husiler, ekim ayında Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve ilindeki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı, 9 Kasım'da da Kuna Limanı'nı hedef almıştı.

Husilerden yapılan açıklamada, "Dabbe Limanı'ndan ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik." ifadesi kullanılmıştı.

Saldırı, uluslararası düzeyde kınanırken Husilere gerilimi tırmandırmama ve bu tür saldırılara son verme çağrıları yapılmıştı.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.