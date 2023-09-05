Yemen Başbakanı, BAE'li şirketin iletişim ve internet sektörlerine 700 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, BAE'li bir şirketin iletişim ve internet sektörlerine 700 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Anlaşmanın tüm maddeleri görüşüldü ve Başkanlık Konseyi'ne sunuldu.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, BAE'li bir şirketin iletişim ve internet sektörlerine 700 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.

Başbakan Abdulmelik geçici başkent Aden'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin BAE'li şirketle anlaşma için bir yıldır müzakere yürüttüğünü belirtti.

Anlaşmanın tüm maddelerinin Bakanlar Kurulu'nda görüşüldüğünü kaydeden Abdulmelik, anlaşma dosyasının Başkanlık Konseyi'ne sunulduğunu aktardı.

Başbakan Abdulmelik, ismini vermediği BAE'li şirketin 700 milyon dolar yatırım yapacağını ve kurulacak yerel şirketin yüzde 30 hissesinin Yemen'e ait olacağını ifade etti.

Yemen hükümeti, 21 Ağustos'ta Yemen ve BAE'li bir şirketin ortak iletişim firması kurmasına yönelik bir anlaşma taslağını onaylamıştı.

Yemen Telekomünikasyon Kurumu ile BAE'li telekom şirketi "NX" arasında da mobil hizmetler sunulması için lisans verilmesi konusunda daha önce taslak bir anlaşma imzalanmıştı.