Yemen Başbakanı: 2023'te bütçe açığı yüzde 50 olacak

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, devletin gelirlerinin düşmesi nedeniyle, 2023'te bütçe açığının yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyledi. Abdulmelik, Suudi Arabistan'ın 1,2 milyar dolarlık desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, devletin gelirlerinin düşmesi nedeniyle, net rakamlara değinmeden, 2023'te bütçe açığının yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyledi.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ülkenin geçici başkenti Aden'de basın toplantısı düzenledi.

Abdulmelik, ülkenin tüm bölgelerinin zor durumda olduğunu belirterek, "Devletin bu yılki bütçe açığı yüzde 40 ila 50 arasında. Husilerin ekonomik savaşına rağmen yerel para birimimizi ve hizmetlerimizi muhafaza ediyoruz." dedi.

Bütçe açığının 2023 yılı rakamlarını açıklamayan Abdulmelik, "Bu, karşı karşıya kaldığımız en zor yıl. Neredeyse imkansız bir süreçte memur maaşlarını ödemeyi ve kamu hizmeti sağlamayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Abdulmelik, Suudi Arabistan'ın 1,2 milyar dolarlık desteğine işaret ederek, "Suudi Arabistan'ın desteği hükümet için can simidi oldu. Çok fazla şartı var ancak bu, ekonomik reformlarını sürecini hızlandırmak için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın ekonomik desteğine ilişkin Abdulmelik, "Suudi Arabistan'ın ekonomik desteğinden şu ana kadar 250 milyon dolar elde edildi. Maaşların ödenmesinde ve bütçe açığının finansmanında etkili oluyor." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan, 1 Ağustos'ta Yemen'de bütçe açığının kapatılması için 1,2 milyar dolarlık ekonomik destek sağlayacağını duyurmuştu.

Yemen hükümetinin talebi üzerine kararlaştırılan desteğin taksitler halinde teslim edileceği bildirilmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaş nedeniyle Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.