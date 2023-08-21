Yemeksepeti, Yeşil Ofis Diploması'nı aldı

Yemeksepeti, merkez binası Yemeksepeti Park'ta uyguladığı çevreci dönüşümle WWF-Türkiye'nin Yeşil Ofis Diploması'nı almaya hak kazandı. Şirket, atık yönetim sistemi ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla çevre dostu bir ofis oluşturdu.

Yemeksepeti, merkez binası Yemeksepeti Park'ta uygulamaya koyduğu çevreci dönüşümle, WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) "Yeşil Ofis Diploması"nı almaya hak kazandı.

Şirket açıklamasına göre, sürdürülebilir bir dünya için hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında WWF-Türkiye'nin Yeşil Ofis Programı çerçevesinde "Yeşil Ofis Diploması"nı almaya hak kazanan Yemeksepeti, Yemeksepeti Park'ta kurduğu atık yönetim sistemiyle de kısa süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Yemeksepeti çalışanlarının katkılarıyla gerçekleştirilen çevreci uygulamalar sayesinde pek çok alanda tasarruf sağlandı. 2005 kilogram atık kağıt geri dönüştürülerek 361 kilogram sera gazı salımı engellendi ve 8.129 kWh enerji tasarrufu sağlandı.

Çalışanlarla gerçekleştirilen paylaşım gününde, 1600 kilogram elektronik atık ve 36 kilogram pil atığı TÜBİSAD ve TAP aracılığıyla Darüşşafakalı çocukların eğitim giderlerine destek olacak şekilde geri dönüştürüldü.

Bir yıl süren çalışmaların sonucunda, Yemeksepeti Park'ta bir yıl öncesinin verilerine göre yüzde 44'ten fazla plastik, yüzde 163'ten fazla kağıt atık geri dönüştürüldü. Program kapsamında tanımlanan otomasyon sistemiyle diğer yıllara kıyasla yüzde 16 daha az elektrik, yüzde 26 daha az doğalgaz tüketildi.

Ofiste çalışanlara verilen cam termoslar sayesinde önceki yıl verilerine göre plastik kullanımında yüzde 50, pet şişe kullanımında ise yüzde 70 tasarruf sağlandı. 2023'te yüzde 22 daha az kağıt satın alınması da bir başka çarpıcı veri olarak öne çıktı.

Basılı dokümanlarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıt kullanımına geçildi. Yemeksepeti çalışanları ayrıca kullan-at kağıt bardaklar yerine porselen kupalar kullanmaya başladı.

Yemeksepeti Park'ta IREC sertifikası alınarak enerjinin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edildi. Su tüketimini azaltmak için musluk başlarına perlatörler takıldı ve bu sayede yüzde 30'luk su tasarrufu hedeflendi.

Etkinliklerle farkındalığın artırılması hedeflendi

Yeşil Ofis başlangıç toplantısında, Sıfır Atık, Döngüsel Tasarım Prensipleri, DIY (Do It Yourself/Kendin Yap) İleri Dönüşüm atölye çalışması gibi pek çok bilinçlendirme etkinliği düzenlendi.

Geri dönüşüm gününde Everyday Roastery Sürdürülebilirlik Etkinliği ile çalışanlara geri dönüştürülebilir atık kahve bardaklarından çiçek saksısı yapma atölyesi yapıldı. Bilinçlenme düzeyinin ölçülmesi için 12 ayrı içeriğin olduğu anketler geçen yılın kasım ayı ile bu yılın nisan ve haziran aylarında uygulandı ve bu sayede çalışan bilinç seviyesinin yüzde 75'ten yüzde 82'ye çıktığı görüldü.

Ofislerde doğa dostu tercihler yapmaya teşvik edici uygulamaların yaygınlaşması amacıyla WWF-Türkiye tarafından verilen Yeşil Ofis Programı taahhütleri şu şekilde sıralanıyor:

"Çalışan bilincinin artırılması, doğal kaynak tüketimlerinin azaltılması, atık yönetimi uygulaması, tek kullanımlık plastiklerin kullanımının azaltılması, ofis malzemelerinin doğa dostu ilkelere uyarak tedarik edilmesi, sürdürülebilir satın alma, ulaşım şekillerinin minimum karbon emisyonu yaratacak şekilde değiştirilmesi, gıda sarfiyatının azaltılması, karbon ayak izinin azaltılması, döngüsellik, tedarik zinciri."

Kurumsal sürdürülebilirlik çabalarının olmazsa olmazı niteliğindeki bu taahhütler, hem kurumların ofis özelindeki tüketimlerinin doğa üzerindeki baskısını azaltmalarına hem de tasarruf sağlanmalarına yardımcı oluyor.