Yemeksepeti, Süper Marka Unvanını Aldı

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Yemeksepeti, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Superbrands tarafından 'Süper Marka' unvanına layık görüldü. 3674 markanın değerlendirildiği süreçte, Yemeksepeti, ödülü alarak Türkiye'deki en öne çıkan markalardan biri oldu.

Yemeksepeti, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Superbrands tarafından "Süper Marka" ünvanına layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Superbrands'in Türkiye'deki değerlendirme sürecinde, Yemeksepeti birçok aday arasından öne çıkarak, ödüle değer bulundu.

Superbrands Türkiye'nin bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği değerlendirme süreci, 3 bin 674 markanın aday gösterilmesiyle başladı. Markalar, finansal büyüklük, teknolojiye yatırım, iş gücü kalitesi, istihdama katkı, yenilikçilik, pazarlama faaliyetlerinde süreklilik, sosyal sorumluluk, çevre duyarlılığı ve etik değerlere uyum kriterleri doğrultusunda incelenerek 1267'ye indirildi.

Sürecin bir sonraki aşamasında, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan jüri üyeleri, markaları algısal olarak puanladı.

Puanlamaların sonucunda 300 marka belirlendi. Ardından, araştırma şirketi NielsenIQ işbirliğiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 18-55 yaş aralığındaki 2 bin kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşmeler yapıldı. Halk oylaması sonucunda şirketin de aralarında bulunduğu 150 marka, "Süper Marka" statüsü almaya hak kazandı.

Superbrands, 31 yıldır 90 ülkede faaliyet gösteren ve yalnızca davet usulüyle katılımın mümkün olduğu bir organizasyon olarak, kendi alanlarında öne çıkan markaları ödüllendiriyor. Superbrands'e göre, bir "Süper Marka", rakiplerine kıyasla tüketicilere belirgin duygusal veya fiziksel avantajlar sunan ve bu avantajlar için tüketicilerin bedel ödemeye razı olduğu markaları ifade ediyor.

Ünvanın, seçilen markaların pazardaki konumunu güçlendirdiği, saygınlığını artırdığı ve hem tüketicilere hem de tedarikçilere güven verdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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