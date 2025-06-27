Yemeksepeti, 'Süper Marka' Ödülünü Kazandı

Yemeksepeti, marka değerlendirme alanında küresel bir otorite olan Superbrands tarafından 'Süper Marka' olarak ödüllendirildi.

Superbrands Türkiye tarafından bu yıl 20'nci yılı kutlanan ve 8'incisi gerçekleştirilen titiz değerlendirme süreci sonucunda Yemeksepeti, Türkiye'nin en başarılı markaları arasında yerini aldı. Süreç, 3 bin 674 aday markanın saptanmasıyla başladı. Bu markalar; finansal büyüklük, teknolojiye yatırım, iş gücü kalitesi, istihdama katkı, inovasyon, pazarlama faaliyetlerinde süreklilik, sosyal sorumluluk, çevre duyarlılığı ve etik değerlere uyum gibi kriterler doğrultusunda incelenerek sayıları 1.267'ye düşürüldü.

Jüri ve halk oylaması belirledi

Değerlendirmenin bir sonraki aşamasında, markayla ilişkili sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden oluşan bir jüri, 1.267 aday markayı algısal olarak puanladı. Bu puanlama sonucunda liste 300 markaya indirildi. Son aşamada ise araştırma şirketi NielsenIQ iş birliğiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 18-55 yaş aralığında 2 bin kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme metodu (ÇAPI) kullanılarak bir tüketici araştırması yapıldı. Bu halk oylaması neticesinde Yemeksepeti'nin de içinde bulunduğu 150 marka, "Süper Marka" statüsü almaya hak kazandı. - İSTANBUL