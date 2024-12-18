Yemeksepeti, Ödül Yağmuruna Tutuldu

Yemeksepeti, aralık ayında gerçekleştirilen iki farklı ödül programından dört ödül kazandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, Food Marketing (FOMA) Ödülleri'nde "Yemek Deneyimi Pazarlaması/Marka İş Birlikleri" kategorisinde bronz ödül kazanırken, Pazarlama Türkiye E-Ticaret Ödülleri'nde ise üç farklı kategoride ödüllere layık görüldü.

FOMA Ödülleri'nde, Yemeksepeti ve Paribu işbirliğinde gerçekleştirilen "Paribu Pizza Günü" kampanyasıyla Yemeksepeti, "Yemek Deneyimi Pazarlaması/Marka İş Birlikleri" kategorisinde bronz ödül kazandı. Kampanya, kripto para dünyasında milat kabul edilen ve Bitcoin'in gerçek dünyada ilk defa bir alışverişte kullanılmasını simgeleyen Bitcoin Pizza Günü'nü kutlama amacını taşıyordu.

Paribu kullanıcılarına Yemeksepeti'nde geçerli 100 bin hediye pizza kuponu sunularak bu özel gün hem anlamlı bir şekilde kutlandı hem de kullanıcılar için keyifli bir deneyim yaratıldı. Kampanya süresince Yemeksepeti, günlük pizza siparişlerinde rekor kırarak etkileyici bir başarı elde etti.

Pazarlama Türkiye tarafından düzenlenen E-Ticaret Ödülleri'nde Yemeksepeti, jüri ve halk oylamasındaki başarısıyla etkinlikte fark yarattı. Jüri oylamasıyla "Teslimatta En İyi İnovasyon" kategorisinde altın ödül kazanan Yemeksepeti, Yeşil Lojistik projesiyle çevreye duyduğu sorumluluğu ve sürdürülebilir lojistik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaya ve bisikletli kurye kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan bu proje sayesinde fosil yakıt tüketimi azalırken karbon salımı en az seviyeye indirildi. 2023 itibarıyla toplam siparişlere aylık bazda yüzde 1,17 oranında katkı sağlayan proje, 2024'te bu oranı yüzde 2,61'e çıkararak etkisini daha da artırdı.

E-Ticaret Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen halk oylamasında Yemeksepeti, "Yılın Yemek Sipariş Uygulaması" kategorisinde altın ödül kazanarak kullanıcılarının favorisi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Market alışverişi alanında da başarısını kanıtlayan platform, "Yılın Gıda/Market Uygulaması" kategorisinde gümüş ödül aldı. Kullanıcı dostu arayüzü, geniş ürün çeşitliliği ve hızlı teslimat hizmetiyle Yemeksepeti, market alışverişinde de en çok tercih edilen platformlardan biri olmayı sürdürdü.