Yemeksepeti'nin YeClub Programı, 4,7 Milyar TL Değer Yarattı

Yemeksepeti'nin sadakat programı YeClub, kullanıcılarına indirim kuponu ve puanlar dahil olmak üzere toplamda 4,7 milyar TL'lik değer oluşturarak, Türkiye'nin en büyük sadakat platformlarından biri oldu.

Online yemek sipariş markası Yemeksepeti'nin sadakat programı YeClub, ikinci yılını geride bırakırken hem üye sayısında hem de kullanıcılara sağladığı faydalarda rekor seviyelere ulaştı. Platform, Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcı için değerli bir tasarruf aracına dönüşürken, Anadolu'daki büyüme rakamları dikkat çekti. YeClub'ın ikinci yılına ilişkin rakamları şöyle açıklandı:

Üye sayısında yüzde 69'luk büyüme

İlk yılını 6,5 milyon üye ile kapatan platform, ikinci yılında yüzde 69'luk bir artışla 11 milyon aktif üyeye ulaştı. Bu büyüme, programın kullanıcılar tarafından ne denli benimsendiğini ve sunduğu avantajların karşılık bulduğunu gösteriyor. Üye sayısındaki bu istikrarlı artış, kullanıcıların sipariş alışkanlıklarına da yansıdı. Program üyelerinin sipariş sıklığı, programın ikinci yılında yüzde 10 oranında artış gösterdi.

Kullanıcılara 4,7 milyar TL'lik rekor destek

Platformun en dikkat çekici başarılarından biri de kullanıcılara sağladığı ekonomik fayda oldu. İlk yılında 1 milyar TL'lik indirimle rekor kıran program, ikinci yılında bu rakamı yaklaşık 5'e katlayarak indirim kuponu ve puanlarla birlikte toplam 4,7 milyar TL'lik değer oluşturdu. İkinci yılda en fazla YemekPuan kazanan bir kullanıcı, tam 8 bin 120 TL değerinde puan biriktirerek geçen yılın 6 bin 605 TL'lik rekorunu geride bıraktı.

Anadolu'da güçlü yükseliş

Program, ikinci yılında sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu'da da yoğun bir ilgiyle karşılandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki büyümesini sürdüren program, Anadolu illerinde de kullanım oranlarını katladı. Eskişehir, yüzde 102,1'lik artışla en fazla büyüyen il olurken; Mersin, Muğla, Adana ve Bursa gibi şehirlerde de yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydedildi.

Damak zevki değişmedi: Döner zirvede

YeClub kullanıcılarının mutfak tercihleri de ikinci yılda netleşti. En çok tercih edilen mutfak türleri sırasıyla; Döner, Kebap & Türk Mutfağı ve Burger oldu. İlk yılın popülerler yemeklerinden biri olan pizza ise bu yıl dördüncü sırada yer aldı. Öte yandan, Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle hizmetlerine olan ilgi de arttı. Bu platformlardan kupon kullanılarak verilen siparişler, ilk yıla kıyasla 1,6 katına çıktı.

Gelecek planları: Daha kişisel ve zahmetsiz bir deneyim

Üçüncü yılına giren program, kullanıcı geri bildirimlerini merkeze alarak yeni hedefler belirledi. Yemeksepeti, kullanıcıların görev ve ödüllere ekstra bir adım atmadan, kendiliğinden dahil olabileceği yeni bir deneyim üzerinde çalışıyor. Ayrıca, kazanılan puanların harcanabileceği "Yedükkan" platformunun daha zengin ve çeşitli bir yapıya kavuşturulması da öncelikli hedefler arasında yer alıyor. - İSTANBUL