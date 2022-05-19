Yemeksepeti'nden 'atletik' çalışanlarına profesyonel sporcu desteği

Çalışanlarının sanat ve spor gibi farklı alanlarda yeteneklerini geliştirmeleri için destekçi olan Yemeksepeti, "Yemeksepeti Athletic" programını başlattığını duyurdu.

Yemeksepeti açıklamasına göre, profesyonel seviyede sporla ilgilenen çalışanlarına sponsor olan Yemeksepeti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı bir projeyi hayata geçirmiş oldu.

Bu yılın ocak ayında hazırlıkları başlayan proje kapsamında şu ana kadar üç profesyonel, lisanslı ve dereceli Yemeksepeti Athletic sporcusu teşvik kapsamına alındı.

Şirket içinden başvuruları toplamaya ve değerlendirmeye devam eden Yemeksepeti, Sporcu Çalışan Destek Programı'yla maddi desteğin yanı sıra farklı kolaylıklar da sunuyor.

Örneğin Sporcu Çalışan, yarışma günleri ve yarışmanın 1 gün öncesi idari izinli sayılıyor. Bunula birlikte, görev ve sorumlulukları ile bağlı olduğu birim dikkate alınarak, program kapsamındaki çalışanlara esnek çalışma saatleri içerisinde antrenmanlar için kolaylıklar gösteriliyor.

Yemeksepeti, sporcu çalışanlarının yanında

Açıklamaya göre, Yemeksepeti Athletic projesi kapsamında sporcu çalışanlara yarışlara katılım, ulaşım, konaklama, sporcu ekipmanları, spor eğitmeni, çalışanlara sunulan sağlık sigortası kapsamı dışında kalan spor fizyoterapisti/doktor ve lisans ücreti gibi konuları içerebilecek şekilde maddi destek veriliyor.

Profesyonel olarak bireysel bir spor dalıyla ilgilenen ve belirli kriterleri karşılayan Yemeksepeti çalışanlarına açık durumda olan Yemeksepeti Athletic projesinin, kalıcı hale getirilmesiyle birlikte, spor dallarında önemli başarılar elde etmiş daha fazla Yemeksepeti çalışanına destek verilmesi hedefleniyor.