Yemeksepeti'nde Yönetim Ekibine Yeni İsimler Ekleniyor

Yemeksepeti'nde Yönetim Ekibine Yeni İsimler Ekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemeksepeti, stratejik dönüşüm sürecini hızlandırmak için yeni yönetim kadrosu oluşturdu. Teknoloji, operasyon ve insan kaynakları alanında deneyimli isimlerin katılımıyla şirketin içsel verimliliği ve paydaş memnuniyeti artırılması hedefleniyor.

Yemeksepeti, yenilikçi vizyonunu hayata geçirecek stratejik hedeflerine ivme kazandırmak üzere yönetim ekibine yeni isimler ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, liderlik kadrosunda gerçekleştirilen değişimlerle stratejik dönüşüm sürecine yön vermeyi hedefliyor.

Teknoloji, operasyon, insan kaynakları ve ticari alanlarda öne çıkan isimlerin, şirketin hem çalışan deneyimi hem de müşteri memnuniyeti odaklı geleceğine katkı sağlaması bekleniyor. Lojistikten insan kaynaklarına, pazaryerinden gelir yönetimine kadar uzanan yeni yönetim, Yemeksepeti'nin yenilikçi yapısına paralel olarak tasarlanırken, şirket bu adımla birlikte hem içsel verimliliği hem de paydaş memnuniyetini daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Yemeksepeti'nin yenilikçi yapısına uygun görevlendirmeler

Aralık 2021'de Yemeksepeti ekibine katılan ve İnsan ve Kültür Lideri (Head of People) görevine atanan Aşkın Bostancıoğlu, şirketin çalışan deneyimini dönüştüren pek çok projeye öncülük etti.

ING ve Finansbank gibi kurumlarda kazandığı deneyimi, Yemeksepeti'nde Genç Yetenek Programı, hibrit çalışma modeli ve çalışan izin politikaları gibi yenilikçi uygulamalarla hayata geçiren Bostancıoğlu, aynı zamanda sertifikalı bir koç olarak çalışanların bireysel gelişimine de katkı sağlıyor.

Furkan Nebioğlu da 2005'ten itibaren aktif iş hayatında yer alarak, kariyeri boyunca, Tommy Hilfiger, DHL Supply Chain, Do&Co AG ve ebebek gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çeşitli rollerde görev yaptı. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki bu çok yönlü deneyimi, ona stratejik bakış açısı ve operasyonel derinlik kazandırdı.

Yemeksepeti'ne 2020'de katılan Nebioğlu, Market ve Express birimlerinin kurulmasında aktif rol oynayarak teslimat yapısının dönüşümüne ve maliyet verimliliğine önemli katkılar sağlarken, Şubat 2025 itibarıyla Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak atanarak satış ve ticaret ekiplerinin yönetimini üstlendi.

Gastronomi ve kurumsal inovasyon alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan İsmet Hıdır da Yemeksepeti'nde Pazaryeri Deneyimi Lideri (Head of Marketplace Experience) olarak görev alıyor. KFC, Starbucks ve Yıldız Holding gibi dünyaca tanınmış markalarda ürün geliştirme ve AR-GE projelerine liderlik eden Hıdır, pazaryeri deneyimini bütünsel bir bakış açısıyla yönetiyor. Kasım 2021'den bu yana Yemeksepeti'nde farklı projelere imza atan Hıdır, tüm paydaşları kapsayan deneyim metriklerinin optimizasyonundan sorumlu olarak öne çıkıyor.

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve University of Sussex Kurumsal ve Finansal Risk Yönetimi yüksek lisans mezunu olan Murat Arman, kariyerine 2012'de Koç Finans'ta başladı ve ardından Shell'de görev aldıktan sonra Ekim 2020'de Yemeksepeti'ne katıldı. Senior Project Manager ve Senior Business Development Manager rolleriyle yemek dikeyinin iş modeli dönüşümüne liderlik eden Arman, platform teslimatının büyümesi ve karlılığında önemli rol oynadı. Şubat 2025 itibarıyla Lojistik Direktörü görevine atanan Arman, operasyonel verimlilik ve teslimat kalitesi odaklı yönetimi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt

Bakanlıktan Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Dünya devinden sahte sponsorluk skandalı: 300 milyon euroluk anlaşma ortaya çıktı

Dünya devinden 300 milyon euroluk sahte sponsorluk anlaşması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.