Yemeksepeti, Drone ile İlk Yemek Teslimatını Yaptı

Yemeksepeti, drone ile ilk teslimatını İstanbul Boğazı’nda yaptı. Yürütülen pilot projeyle Yemeksepeti, alternatif teslimat modellerine adım atmış oldu.

Yemeksepeti, drone ile ilk teslimatını İstanbul Boğazı'nda yaptı. Yürütülen pilot projeyle Yemeksepeti, alternatif teslimat modellerine adım atmış oldu.

Yemeksepeti, drone ile teslimat konusunda bir adım attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Bebek semti açıklarında, deniz üzerindeki bir tekneye drone ile yemek teslimatı yapan Yemeksepeti, geleceğin alternatif teslimat modeli konusunda önemli bir aşama kaydetmiş oldu.

3,5 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ PAKET DRONE İLE TESLİM EDİLDİ

Drone teknolojisi ile süreç geliştirme alanında uzman olan Teknokurgu ile iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında, Yemeksepeti kullanıcısının siparişini koordinatlarla birlikte vermesinin ardından, kıyıda bulunan restoranda hazırlanan sipariş, Yemeksepeti drone'una yüklendi ve sonrasında yaklaşık 3,5 kg ağırlığındaki yemek, kullanıcının bulunduğu konuma, drone'daki vinçle indirildi.

HEDEF TESLİMATTA DRONE KULLANMAK

Yemeksepeti'nin daha uzun mesafelerde ve yaygın biçimde drone'la teslimat gerçekleştirmesi hedefleri doğrultusunda hayata geçen pilot proje oldukça büyük önem taşıyor. İnsansız hava taşıtlarıyla gıda teslimatı, altyapı ve mevzuat güncellemelerinin yapılmasıyla birlikte yaygınlık kazanabilecek ve özellikle kentsel bölgelerin uzağında yaşayanlar için de önemli fırsatlar sunacak.

Yemeksepeti'nin, drone'la teslimatın yaygınlaşması için yeni testler yapmaya devam edeceği bildirildi.