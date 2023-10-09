Yemeksepeti Bisikletli Kurye ile Teslimat Ağını Genişletiyor

Yemeksepeti, yeşil teslimat modeli olan bisikletli kurye ile teslimat ağını genişletiyor. Şirket, çevre dostu yaklaşımlarını ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak gençlere yeni iş olanakları sunuyor.

Yemeksepeti, 16 şehirde hayata geçirdiği "bisikletli kurye" modeliyle teslimat ağını genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeşil teslimat modelinin yeni parçası olan Yemeksepeti Bisikletli Kurye, özellikle gençler için yeni bir iş alanı da sağlamış oluyor. Şirket, yeşil teslimat sürecinde elektrikli bisiklet, normal bisiklet ve yaya olmak üzere 3 farklı modelle hizmet veriyor.

Yemeksepeti'nin bisikletli kurye hamlesi, çevre dostu yaklaşımlarına yönelik bir adımını yansıtıyor. 30 milyonu aşkın kullanıcısını, 90 binin üzerinde iş ortağı restoran ve mahalle esnafı ile buluşturan şirket, yeşil teslimat modelleriyle gezegeni koruma misyonunu ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyor.

Yakıt gideri olmaksızın, düşük maliyetle iş imkanı sunması da bisikletli kurye modelinin dikkat çeken bir başka özelliği olarak öne çıkıyor. Bisikletli kurye filosunda ağırlıklı olarak 18-25 yaş aralığındaki gençler görev alıyor.

Yemeksepeti'nin yeşil lojistik ağını genişletme hedefi doğrultusunda başlattığı model, özellikle yoğun saatlerde bölgesel gecikmelerin azaltılmasını, teslim sürelerinin kısalmasını hedefliyor ve gençlere yeni iş olanakları sunarken, şehirde bisiklet ve bisiklet kültürünün gelişimine katkıda bulunuyor.

Karbon salımını minimuma indirerek hizmet veren Yemeksepeti, elektrikli motosiklet ve bisikletin yanı sıra "yaya kurye" modeliyle daha yeşil ve sürdürülebilir bir lojistik ağı oluşturuyor.