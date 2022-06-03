Yemeksepeti "3Y konsepti"ne odaklandı - Haberler

21 yıllık mazisinde hayata geçirdiği pek çok projeyle sektörüne öncülük eden Yemeksepeti, marka kimliği, tasarım ve altyapı konularındaki tazelenme çalışmalarını basına duyurdu.

2021'in kasım ayında Yemeksepeti Üst Yöneticilik (CEO) görevini devralan Mert Baki, Galataport'ta gerçekleştirilen basın toplantısında Yemeksepeti'nin 3Y vizyonu, yenilenen marka kimliği, yeni teknolojik altyapısı, dijital dönüşüm çalışmaları, yeni yatırımlar ile güncel strateji ve projelerini anlattı.

Yemeksepeti'nin sektöre öncülük eden projelerinin gelecek dönemde "Yemek'in Y'si, Yeni'nin Y'si ve Yarın'ın Y'si" olarak açtıkları "3Y konsepti" çerçevesinde şekilleneceğini açıklayan Baki, Yemeksepeti'nin kuruluşundan bu yana ilklerin ve yeniliğin peşini bırakmaması sayesinde genç bir şirket olarak kalmayı başardığını söyledi.

Baki, ilklere, yeniliğe ve tazeliğe hep liderlik ettiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Bundan sonra da bu yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Yemeksepeti olarak Türkiye'de girişimcilik anlayışına ve sonradan gelen girişimlere ilham kaynağı olduk. Ülkemizin cesur girişimcilik hayallerinin gerçeğe dönüşmesinde Yemeksepeti'nin önemli payı olduğuna inanıyorum. 3Y çatı söylemimizin altında yer alan 'Yemek', bizim en güçlü kasımız ve bunu daha iyi hale getirecek projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yemek denince ilk akla gelen markayız; yemekte uzman, sofraya en yakınız.

Daima 'Yeni' kalmayı başardık, yenilendik, tazelendik, bu sayede genç kalmayı başarıyoruz. İlklerin ve yeninin olduğu yerde hep biz vardık, yine biz olmaya devam edeceğiz. 'Yarın' için dönüşüyor, dönüştürüyor, yarına birlikte hazırlanıyoruz. Geleceğin yaşam tarzını şekillendirirken, iyi ve sağlıklı bir gelecek inşa etme konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun gereklerini yapıyoruz. Daha iyi yarınlar için teknoloji ve çözümler geliştiriyor; sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerimizi çoğaltarak zenginleştiriyoruz."

"Aklındaysa kapında"

30 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla Yemeksepeti'nin, yeni dönemde "İçimizden Biri" yaklaşımıyla tanımlayacaklarını ve marka kişiliğini buna göre zenginleştirdiklerini ifade eden Baki, Yemeksepeti'nin herhangi bir grup veya segmentle sınırlanmadan, 21 yıl boyunca kendini herkese kabul ettirmiş olmasının da katkılarıyla; markanın verdiği güven, cana yakınlık ve ulaşılabilirlik hislerinin, bu yaklaşımı geliştirmelerinde önemli payı olduğuna dikkati çekti.

Baki şöyle devam etti:

"Bir yemek teslimat platformunun çok daha ötesindeyiz. Mayıs başında kullanıma sunduğumuz yeni tasarımlarımız, çok daha hızlı ve rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Kullanıcılarımızın yakın çevrelerinde bulunan yemek, market ve diğer dükkan ürünlerinden hızlı biçimde faydalanmaları, çalışmalarımızın odak konularından birini oluşturuyor. 'Aklındaysa Kapında' yaklaşımımızı destekleyecek biçimde, kısa süre önce hayata geçirdiğimiz logo ve tasarım değişikliği de bunun birer parçası.

Yemeksepeti uygulamasının 'yemek siparişinden çok daha fazlası' olduğunu bundan sonra yoğun biçimde vurgulayacağız. Yemeksepeti olarak restoran çeşitliliği, hizmet hızı ve kalitesi ile müşteri hizmetleri ve teknoloji konusunda müşterilerimize daima en yakın mesafede olacağız.

Pandeminin başladığı 2020 Mart'ından bu yana Yemeksepeti, 50 bine yakın yeni restoranı dijitalleştirerek online paket servis sistemine dahil etti. Bu restoranların yüzde 82'sinin mahalle restoranları olması, Yemeksepeti'nin yerel ekonomiye verdiği katkının da önemli bir göstergesi oldu."

Salgın dönemindeki çalışmalarına değinen Baki, "Pandemi döneminde mekanda hizmet veremeyen binlerce restoran; sipariş almak için dijital altyapı yatırımı yapmak durumunda kalmadan, Yemeksepeti sistemine katılarak çok kısa sürede online sipariş hizmeti vermeye başladı. Restoranlar dijitalleşmeye geçiş aşamasında ciddi yatırım ve pazarlama uğraşından kurtularak, doğrudan Yemeksepeti altyapısından yararlandılar." dedi.

"Yemeksepeti Mahalle ile yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz"

57 ilde milyonlarca kullanıcıya 4 binin üzerinde ürün çeşidi ile hizmet veren Yemeksepeti Market ve 81 ilde 11 bin aktif satıcıyla faaliyet gösteren Yemeksepeti Mahalle'yi anlatan Baki, "E-ticaret alanındaki öncü misyonumuzla ve Yemeksepeti güvencesiyle, yerel esnafı gelişen ve büyüyen bu dünya ile buluşturmak üzere Yemeksepeti Mahalle'yi hayata geçirdik. Bu sayede esnafımıza büyüme, işlerini operasyonel ve finansal açıdan geliştirme ve adil rekabet etme fırsatı sunuyoruz.

emeksepeti Market'te de ürün çeşidini artırmaya dönük önemli hamlelerimiz oluyor. Taze sıcak ve pişmiş ürünler konusunda daha fazla seçenek sunacağız. Yemeksepeti Market depolarındaki fırınlarda her sabah taze simit, poğaça ve çeşitli fırın ürünlerini sıcak biçimde servis ediyoruz. Kahve markamız Everyday Roastery de sıcak ve soğuk kahve çeşitleriyle 30 ilde Yemeksepeti Market müşterilerine ulaşıyor." diye konuştu.

Yemeksepeti'nin, dijitalleşmeyi merkezine alarak tüm stratejik adımlarını planladığını bildiren Baki, son iki yılda dünya çapında yaşanan sürecin kullanıcı alışkanlıkları ile beklentileri üzerinde yarattığı değişimden bahsederek, "Artık çoğu kullanıcı, normalde dışarı çıkıp mahalledeki esnaftan alacakları ürünlerin de dakikalar içinde kapılarına kadar getirilip teslim edilmesini istiyor. İnovatif kimliğimizle biz de, hızlı teslimatı iş yapış biçimimizin bir parçası haline getirerek h-ticarete öncülük ediyoruz. Teknolojiyi daima en üst seviyede kullanmayı başardık ve bu alanda yatırımlarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz." dedi.

Kullanıcı ile iş ortaklarının beklenti ve ihtiyaçlarını daima ilk sıraya koyduklarını vurgulayan Baki, "Mayıs ayının ilk günlerinde, teknolojik altyapımızı Delivery Hero'nun 20'den fazla ülkede kullanılan Pandora adlı altyapısına taşıyarak restoranlarımıza ve sipariş veren müşterilerimize çok daha hızlı ve kolay hizmet sunmaya başladık. Bu yatırımımızın yansımalarını üye restoranlarımız pek çok aşamada daha fazla verimlilik ve kolaylık olarak görmeye başladı." şeklinde konuştu.

Sporun dijitalleşmesi ve e-sporun gelişmesiyle de yakından ilgilendiklerini söyleyen Baki, "Ülkemizde e-sporun gelişimini ve dünya çapında rekabet edebilmesini destekliyoruz. SuperMassive Blaze, Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe Espor takımlarına resmi sponsor olarak verdiğimiz desteği, eMilli Takım Ana Sponsorluğu ile taçlandırdık. Önümüzdeki dönemde bu alandaki etkinliğimizi artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemeksepeti'nden teslimat robotu: YEBO

Otonom teslimat robotu YEBO'ya değinen Baki, "Teslimat süreçlerinin akıllı, hızlı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi için Delivers.ai iş birliğiyle geliştirilen YEBO'ların ilk olarak Kadıköy Caddebostan'da hizmete girmesi ve zamanla tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Özel malzemelerle tasarlanan haznesinde yemek sıcaklığını uygun seviyede tutan YEBO'lar, 15 santimetreye kadar kaldırım tırmanabiliyor ve zorlu yol koşullarında dahi teslimat gerçekleştirebiliyor." diye konuştu.

Baki, Yemeksepeti'nin bünyesinde bulunduğu Delivery Hero'nun doğrudan yatırımıyla kurulan Delivery Hero Türkiye Teknoloji Merkezi (Tech Hub) hakkında, şu bilgileri verdi:

"Delivery Hero, küresel çapta teknoloji ve ürün geliştirme faaliyetlerini hayata geçirdiği teknoloji merkezlerinden en büyüğünü, bu yıl içinde tamamlanan çalışmalarla Türkiye'de kurdu. Türk mühendis ve yazılımcıların bilgi ve deneyimleri, Tech Hub çatısı altında geliştirilerek, Delivery Hero'nun Pandora altyapısını kullanan 20'yi aşkın ülkeye ihraç edilecek.

Türkiye'deki Tech Hub'da hayata geçirilecek küresel servislerle Türkiye'nin yazılım ihracatına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor. Delivery Hero'nun doğrudan yatırımıyla Türkiye'de kurulan Tech Hub ayrıca çalışma modeli konusunda da önemli bir deneyimi hayata geçiriyor. Tüm çalışanlarının uzaktan çalışma modeliyle katılım sağlayabildiği Tech Hub'ın yazılım alanında önemli bir örnek model oluşturması da hedefleniyor.

Nisan 2022 itibarıyla tüm BT ve ürün ekipleri, Delivery Hero Tech Hub'a transfer edildi ve Delivery Hero'nun Berlin ve Singapur'daki Tech Hub ekipleriyle birlikte çalışmaya başladı. Bu yeni merkezin, Türk yazılımcılar için uluslararası projelerde yer alma ve kariyerlerini geliştirme fırsatı sunması da bir başka avantaj olarak öne çıkıyor."

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri

Yemeksepeti'nin pek çok önemli projeyi hayata geçirdiğini anlatan Baki şu yorumda bulundu:

"Yeşili Koruyalım butonu sayesinde son 12 ayda toplam 926 ton daha az plastik tüketilmesi sağlandı. Tüm ofis ve depo operasyonları ile saha ekiplerinin yakıtlarından kaynaklanan karbon emisyonlarına karşılık gelmesi için, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Ege Orman Vakfı iş birliğiyle, İzmit Derince bölgesinde iki ormanı doğaya kazandırdık.

Elektrikli motosikletle teslimatı yaygınlaştırmamız da karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım oldu. Yemeksepeti'nin 'Birbirimize Destek Zamanı' sloganıyla hayata geçirdiği projeyle Kızılay, Unicef ve TEV'e kolay biçimde bağış yapmak mümkün hale geldi.

Yoğun ilgi gören sosyal sorumluluk projelerimizden bir başkası ise 'Birlikten Lezzet Doğar' kampanyamız oldu. Yemeksepeti üzerinden kendileri için sipariş veren kullanıcılar, restoranların 'Birlikten Lezzet Doğar' adı altındaki yüzde 50 indirimli menüleri de sepetlerine ekleyerek, AŞ evleri üzerinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemekleri sağlamış oldular. Gıda israfını önlemeyi amaçlayan yeni projeleri de yakında duyuracağız."