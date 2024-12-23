Yemeksepeti, 2024 Yılı Yemek Sipariş Trendlerini Açıkladı

Yemeksepeti, 2024 yılı boyunca Türkiye'nin online yemek sipariş alışkanlıklarını gözler önüne seren verilerle yeme-içme trendlerini açıkladı. Popüler lezzetler arasında tavuk döner ilk sırada yer alırken, sokak simidi ve waffle da favoriler arasında yer aldı.

Türkiye'de hızlı ticaretin önde gelen markalarından Yemeksepeti, 2024 yılı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki yemek sipariş alışkanlıklarını yansıtan verilerini açıklayarak bu yıl da yeme-içme sektörüne dair önemli bilgiler sundu. Şirket, milyonlarca kullanıcısının damak zevkini, sektördeki değişimleri ve yeme-içme trendlerini ortaya koydu.

Tavuk döner yine zirvede

2024 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, Tavuk Döner Dürüm oldu. Global lezzetlerin etkisiyle burger ve pizza gibi seçenekler popülerliğini korurken, yerel tatlardan lahmacun ve çiğ köfte de ilk 5'te yer almayı başardı. 2024'te platformdan en çok sipariş edilen yemekler şunlar oldu:

1.Tavuk Döner Dürüm

2.Burger

3.Lahmacun

4.Pizza

5.Çiğ Köfte

Market ve Mahalle siparişlerinde temel ihtiyaçlar öne çıktı

Yemeksepeti Market'te sokak simidi en çok tercih edilen ürün olurken, maden suyu ve çikolatalı gofret gibi günlük tüketim ürünleri de listeye girdi. Mahalle kategorisinde ise beyaz ekmek, patates ve maydanoz siparişlerde ilk sıralarda yer aldı, temel gıda ürünlerinin tüketiciler için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. 2024'te en çok sipariş edilen ürünler:

1.Sokak simidi

2.Doğal maden suyu

3.Çikolatalı gofret

4.Su

5.Meşrubat ürünleri

2024'te Yemeksepeti Mahallede en çok sipariş edilen ürünler:

1.Beyaz ekmek

2.Patates

3.Maydanoz

Tatlılar listesinde Waffle tahtını korudu

Tatlı siparişlerinde gençlerin favorisi olan waffle, bu yıl da zirvede yer aldı. Geleneksel tatlardan baklava ve sütlaç, modern lezzetlerle birlikte sıralamadaki yerini korudu.

2024'te platformdan en çok sipariş edilen tatlılar:

1.Waffle

2.Baklava

3.Profiterol

4.Sütlaç

5.Sufle

2024'te platformun rekorları

Yemeksepeti, 2024 yılında da kullanıcılarının yoğun ilgisiyle rekorlara sahne oldu. Yıl boyunca bir kullanıcı, tam bin 619 kez sipariş vererek öne çıktı. Siparişlerin en yoğun olduğu saat aralığı ise 18.00-19.00 olarak kaydedildi.

Tek siparişte en çok tercih edilen menü 'Patatesli Yarım Porsiyon Ekmek Arası Köfte Menü' olurken, tek siparişte en yüksek tutar rekoru, 20 bin 138 TL ile 'Lokum Burger Menü' siparişiyle kırıldı.

Platformdan kullanıcılarına 7,7 milyar TL'lik ekonomik değer

Platform yıl boyunca gerçekleştirdiği indirimler, kampanya kurguları ve sadakat programı YeClub ile kullanıcılarına toplam 7,7 milyar TL'lik ekonomik değer oluşturdu. Geçen yıldan bu yana 2 katından fazla artış gösteren bu rakam, platformun kullanıcılarına sunduğu fırsat ve faydaların da en belirgin göstergesi oldu.

2024 yılında platformda restoran sayısını en hızlı artıran mutfaklar, Türk damak zevkine hitap eden kategoriler oldu. Döner, pilav ve ev yemekleri mutfakları, yıl boyunca sektörde en hızlı büyümeyi kaydeden kategoriler olarak öne çıktı. - İSTANBUL