Yemek kartlarının işveren ve çalışanlara sağladığı avantajlar yemek kartlarına geçişi hızlandırıyor

Yemek ücreti ödemelerinde işverene sağlanan vergi indirimi avantajları, işverenlerin nakdi ödeme yerine yemek kartlarını tercih etmesine sebep oluyor.

Asgari ücretin yeniden belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla günlük yemek ücretleri için işverenlere sağlanan vergi indiriminde de artışa gidilmişti. İşverenin, çalışanlarına verdiği yemek ödemelerinde vergi muafiyeti günlük 34 liradan 51 liraya yükseltildi. Bu kararla birlikte yemek kartı uygulamalarının işverene ve çalışanlara sağladığı avantajlar yeniden gündeme geldi. İşyerlerinin yemekhanelerindeki giderlerin vergi muafiyetine tabi olmaması nedeniyle yemek kartı uygulamalarına geçiş yaygınlaştı. Konuyla ilgili olarak görüşlerini aktaran MetropolCard CEO'su Uğur Yıldırım yemek kartlarının işverene ve çalışanlara sağladığı avantajları anlattı.

"Pandemi döneminde yemek kartı uygulamalarına geçen şirket sayısında ciddi artış oldu"

Pandemi döneminde mesafe ve hijyen koşullarının daha ön plana çıkması nedeniyle yemekhanelerin yerini yemek kartlarına bıraktığına dikkat çeken Yıldırım, " Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyon yemek kartı kullanıcısı var. Pandemi döneminde hijyen ve mesafe gibi kuralların ön plana çıkması nedeniyle yemek kartı uygulamasına geçen şirket sayısında ciddi artış oldu. Bu dönemde sektörde önemli büyüme kaydetti. Türkiye'de toplam 26 milyon SGK'lı çalışanın olduğunu düşünürsek 3,5 milyon rakamı düşük kalıyor" dedi.

"Yemek kartı uygulamalarının en büyük avantajı vergi muafiyeti"

Devlet tarafından yemek ücretlerinde sağlanan vergi muafiyeti gibi avantajların önemine de değinen Yıldırım, "Yemek kartı uygulamalarının en büyük avantajı vergi muafiyeti. Bir çalışana 100 liralık yemek kartı yardımı yapığınızda maliyeti KDV'yi de düşersek yaklaşık 92 liraya geliyor. 100 liralık nakit yardımı yapıldığında ise bu rakama gelir vergisi ve damga vergisi gibi kalemler ekleniyor. Bu eklemeler yapıldığında 100 liralık nakdi yardımın maliyeti 183 lirayı buluyor. Devletin sağladığı vergi muafiyeti avantajından haberi olan kurumlar sisteme hızla geçiş yapıyor" şeklinde konuştu.

Çalışanlar için firmaların çeşitli kampanyalar yaptığını belirten Yıldırım, MetropolCard olarak geliştirdikleri uygulamaları anlattı. Yıldırım, kullanıcılar için kartların kullanım alanlarının yaygın olmasının önemli olduğunu söyledi. Yıldırım, "MetropolCard'ta işveren tarafından yüklenen bakiyeler yetersiz kalabiliyor. Bu durumda kullanıcılara kendi banka kartlarından yemek kartlarına para transferi yapma imkanı sunuyoruz. Bu yüklemelerden de yapılan yüklemenin yüzde 5'ini kullanıcıya geri veriyoruz" dedi.

"Dijital ödeme ile karbon ayak izini azaltıyoruz"

Son zamanlarda gündeme gelen karbon ayak izi azaltımı konusunda Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Sektörde bu konuyla alakalı çalışmayı yapan ilk firma olduk. Fiziki ödemeler yerine dijital olarak ödeme yöntemini tercih edebiliyoruz. 2022'nin ilk 6 ayında geldiğimiz noktada yüzde 10 oranında karbon ayak izi avantajı sağladığımızı resmi anlamda raporlaştırdık. Bu rakamı yüzde 50'lere çekmek için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi