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Yemek.com, Mediazone'a Katıldı

Yemek.com, Mediazone'a Katıldı
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Yemeksepeti'nin popüler içerik platformu Yemek.com, Türkiye'nin dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone'a katılarak yeni bir yolculuğa başladı. Anlaşma ile Yemek.com'un tüm hakları Mediazone'a devredildi.

Yemeksepeti'nin popüler içerik platformu Yemek.com, Türkiye'nin dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone'a katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşma sonucunda Yemek.com'un tüm hakları Mediazone'a devredildi. Bu satışla birlikte Yemek.com, medya dünyasındaki yolculuğuna yeni bir çatı altında devam edecek.

Eylülde Yemeksepeti bünyesinde kurulan Yemek.com, kullanıcılarına 30 binden fazla yemek tarifi ve içerik sunarak her gün milyonlarca kişiye erişiyor.

Yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazanan Yemek.com, artık Mediazone çatısı altında yayın hayatını sürdürecek. Bünyesinde Mynet, Maçkolik, Onedio, TV Ekstra ve Webtekno gibi medya, spor ve eğlence kuruluşlarını barındıran Mediazone ailesine, Yemek.com'un katılmasıyla birlikte, platformun daha da büyümesi ve yeni kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Yemek.com, web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları aracılığıyla öğretici ve ilham verici yemek içerikleriyle milyonlarca kişiye dokunuyor. Instagram'da 4,3 milyon, YouTube'da 2 milyon, Facebook'ta 2,9 milyon ve Tiktok'ta 570 bin takipçiye sahip olan Yemek.com, sosyal medya gücüyle de dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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