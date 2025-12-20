Yemlerin piyasaya arzı ve kullanımına ilişkin yönetmelikte düzenlemeye gidildi

Yem güvenilirliğini en yüksek düzeyde sağlamak, hayvan ve halk sağlığını korumak, kullanıcı ve tüketicilerin yeterince bilgilendirilmesine imkan vermek amacıyla yemlerin piyasaya arzı ve kullanım şartlarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, yemlere ilişkin tolerans değerleri ve etiketleme konularında Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum sağlandı.

Gıda israfının önlenmesi amacıyla restoran ve yemekhane artıklarından pet hayvanları için yem üretimine izin verilmişti. Bu amaçla üretilen yemlerde "Restoran veya yemekhane artıklarından üretilmiştir, gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlara yedirilemez" ibaresinin etikette yazılması zorunlu hale getirildi.

Belediyelerce piyasaya arz edilmeden hayvan barınaklarında kullanılan restoran ve yemekhane artıklarından üretilen pet hayvan yemlerinin etiketlerinde analitik bileşenlerin yazılma zorunluluğu kaldırıldı.

Mevcut etiketlerin geçerlilik süresi

Yem işletmeleri, ilgili yem mevzuatına uygun olarak bulundurdukları mevcut etiketleri 6 ay kullanabilecek. Bu etiketlerin kullanıldığı yemler, 1,5 yıl piyasada bulunabilecek.

Ayrıca söz konusu yönetmeliğe gıda amaçlı kullanılamayan ama yem amaçlı kullanılması mümkün ürünler için "Gıdadan dönüştürülmüş yem" tanımı da eklendi.

Yönetmeliğin etiketlerin geçerlilik süresine ilişkin maddesinin yürürlüğü başlarken diğer maddeler 6 ay sonra yürürlüğe girecek.