Yem Fiyatlarındaki Artış Tavukçuları Zorluyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde tavuk besleyip yumurtasını satarak geçinen Nusret Çatalbaş, yumurtadan kazandığı paranın yem ücretini karşılamamaya başlaması nedeniyle tavukçuluğu bırakma noktasına geldiğini söyledi. Nusret Çatalbaş, "Yem fiyatlarını karşılayabilmek için 300 tane tavuğun 230 tanesini satmak zorunda kaldım. Yumurtanın fiyatı şu an 4 TL ama yem fiyatlarını karşılayamıyorum yem fiyatları yükseldiği için. Yumurtanın parası yem fiyatlarını karşılamaz oldu artık. Yemciye şu an 20 bin TL'ye yakın borcum var. Bu gidişle bu işi bırakacağım. Kar etmek için aldım ama zarar ediyorum" dedi.

"YEMCİYE 20 BİN TL BORCUM VAR"

Nusret Çatalbaş şunları söyledi:

"Kümes işiyle uğraşıyorum,hayvancılık yapıyoruz. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. 2 sene önce 300 tane tavuk aldım yumurtaları ile geçim yapmak için ama şu an yem fiyatları yükseldiği için 300 tane tavuktan 70 tane kaldı. Yem fiyatlarını karşılayabilmek için 300 tane tavuğun 230 tanesini satmak zorunda kaldım. Yumurtanın fiyatı şu an 4 TL ama yem fiyatlarını karşılayamıyorum yem fiyatları yükseldiği için. Yumurtanın parası yem fiyatlarını karşılamaz oldu artık. Yemciye şu an 20 bin TL'ye yakın borcum var. Yumurtalar karşılamaz oldu. Bu gidişle bu işi bırakacağım. Kar etmek için aldım ama zarar ediyorum."