YEKA GES-5 yarışmaları için başvuru tarihi güncellendi - Haberler

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YEKA GES-5 yarışmaları için başvuru tarihi güncellendi

AA - Sibel Morrow - Ekonomi
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YEKA GES-5 yarışmaları için başvuru tarihi güncellendi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri 5 (YEKA GES-5) yarışmaları için başvurular ertelendi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri 5 (YEKA GES-5) yarışmaları için başvurular ertelendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, daha önce 31 Mayıs 2022 olarak duyurulan YEKA GES-5 yarışmaları için başvurular idare tarafından daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihe alınacak.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Yenilenebilir Enerji, Gazete, Güneş, Ges, Ekonomi, Haberler

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