YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 Başvuru Tarihleri Ertelendi
Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları için düzenlenen YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 yarışmalarının başvuru tarihleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ertelendi. YEKA GES-2025 başvuruları 18 Kasım, YEKA RES-2025 başvuruları ise 2 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.
Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma (YEKA GES-2025) ve Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma (YEKA RES-2025) başvuru tarihleri ertelendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, YEKA GES-2025 başvuruları 18 Kasım'da 10.00-12.00 saatlerinde, YEKA RES-2025 başvuruları ise 2 Aralık'ta 10.00-12.00 saatlerinde alınacak.
Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi