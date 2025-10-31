Haberler

YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 Başvuru Tarihleri Ertelendi

Güncelleme:
Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları için düzenlenen YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 yarışmalarının başvuru tarihleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ertelendi. YEKA GES-2025 başvuruları 18 Kasım, YEKA RES-2025 başvuruları ise 2 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.

Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma (YEKA GES-2025) ve Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma (YEKA RES-2025) başvuru tarihleri ertelendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, YEKA GES-2025 başvuruları 18 Kasım'da 10.00-12.00 saatlerinde, YEKA RES-2025 başvuruları ise 2 Aralık'ta 10.00-12.00 saatlerinde alınacak.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
