65 yaş üzerine yönelik 'Dijital Adaptasyon Projesi' ikinci mezunlarını verdi

Yedi katılımcı ile gerçekleşen pilot çalışmasının tamamlanmasının ardından 50 kişiyle çok daha kapsamlı hale gelen Dijital Adaptasyon Projesi ikinci mezunlarını verdi. 2 hafta üniversite kampüsünde, 8 hafta da online olarak 30 saatlik eğitim alan 65 yaş üstü öğrenciler sertifika töreni heyecanı yaşadı.

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü ile Yarenlik Yolu Platformu'nun iş birliğinde, 65 yaş üstüne yönelik dijital okuryazarlığın yaygınlaşmasını amaçlayan sosyal sorumluluk projesi ile katılımcılar 2 hafta üniversite kampüsünde, 8 hafta da online olarak 30 saatlik eğitim aldı.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri, katılımcılara gönüllü olarak dijital platformları güvenli, etkili ve yararlı kullanması, görüntülü konuşma, konum gönderme, online bankacılık, online alışveriş, e-devlet, e-nabız gibi en çok ihtiyaç duyulan sitelerin kullanımı konusunda becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler verdi.

Projenin yeni dönemde genişleyen eğitim kadrosu ve Türkiye genelinde belediyelerle yapılacak iş birlikleri ile de daha fazla kişi ve yaygın bir yaş grubuna ulaşması hedefleniyor.

"E-ADAPTASYON PROJESİ BİR GÖNÜL İŞİDİR"

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Kamaşak'ın katılımıyla gerçekleşen sertifika töreninde projenin öncüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Altan Kar, "E-Adaptasyon Projesi bir gönül işidir" dedi. Kar, "Projede görev alan tüm ekip üyeleri ile 65 yaş üzeri katılımcılar arasında eğitim boyunca, kalbe dokunan pek çok an ve biriken anılar ile dijital okuryazarlık becerisi kazanma amacının çok üzerinde bir manevi tatmine ulaşılmıştır" diye konuştu.

"SON DÖNEMİMİ AKTİF VE KEYİFLİ GEÇİRDİM"

Projede görev alan Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Kaan Eryücel ise "Bu projenin içinde bulunmayı ve katkı sağlamayı çok istedim. Dijital ortamda bildiklerimi karşımdaki kişiye doğru bir şekilde yansıtabilecek miyim bu soru hep aklımdaydı. Son dönemimi aktif ve keyifli geçirmiş oldum" ifadelerini kullandı.

"CEP TELEFONU KULLANMIYOR OLMAMA RAĞMEN ÖĞRENMEK İSTEDİM"

Cep telefonu kullanmamasına rağmen bu eğitime katılmak istediğini belirten Hürrem Özbay da "Telefonum yoktu, olmasa bile öğrenmek istedim. Arkadaşlarımdan bilgi almaya çalıştım, öyle idare ettim. Kızım bana doğum günü hediyesi telefon almış, artık öğrendiklerimi uygulayacağım. Arkadaşlarım ve yarenim Gonca bana yardımcı olacak" dedi.

"BU EĞİTİM İLE EVDE OTURURKEN BÜTÜN DÜNYAYA BAĞLANMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Sertifika törenine kızı ile katılan Fatma Yücel ise eğitimleri çok sevdiğini, bu eğitim ile evde otururken bütün dünyaya bağlanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Eğitime başlamadan kısa bir süre önce eşini kaybettiğini söyleyen Osman Saygılı da "Zor günler yaşıyorum, sizlerin katkısıyla moral kazandım" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi