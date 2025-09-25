Yeditepe Üniversitesi, ICAO Innovation Competition'da Birinci Oldu

Yeditepe Üniversitesi, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından düzenlenen "Innovation Competition"da birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite, "Yapay Zeka Destekli Hava Trafik Kontrolörü Yönlendirme ve Destek Sistemi" projesiyle yarışmada birinciliğe layık görüldü.

Uçaklarda yaşanabilecek acil durumlarda hava trafik kontrolörlerine yapay zeka destekli karar desteği sağlayan sistem, en uygun havalimanını seçmede, alternatif iniş noktaları önermede ve riskleri azaltmada yardımcı oluyor. Proje, havacılık güvenliğinin yanında afet yönetimi ve kriz senaryolarında da kullanılabilecek yapay zeka tabanlı çözüm sunuyor.

Havacılık güvenliği alanında küresel standartlar belirleyen Kanada merkezli ICAO'nun 193 üye ülkesi bulunuyor. ICAO tarafından her yıl düzenlenen Innovation Competition ise havacılıkta güvenliği artıracak yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini teşvik ediyor.

Bu yıl birçok ülkeden gelen yüzlerce başvuru arasından seçilen finalistler, Kanada'nın Montreal kentinde projelerini sundu. Innovation Fair 2025'te projelerini uluslararası jüriye sunan üniversite ekibi, teknik yenilik ve toplumsal fayda kriterlerinde en yüksek puanı aldı.

Projede görev alan ekipte Umutcan Sürücü, Nisa İpek Umur, Yiğit Şen, Mehmet Mert Tezcan, Mehmet Nurettin Geçkil ve Proje Akademik Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Bayat yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayat, elde edilen başarının küresel arenada ne kadar güçlü çözümler üretebildiğinin kanıtı olduğuna değinerek, "Bu ödül, yalnızca üniversitemiz için değil, ülkemiz için de büyük bir gurur." değerlendirmesinde bulundu.