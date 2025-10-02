Yeditepe Üniversitesi, Hava Trafik Kontrol Sistemi Projesiyle Dünya Birincisi Oldu

Yeditepe Üniversitesi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından düzenlenen Innovation Competition yarışmasında "Hava Trafik Kontrol Sistemi" projesiyle dünya birincisi olan öğrencileri için plaket töreni düzenledi.

Üniversitede düzenlenen etkinlik, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ece Ceylan Baba ve Prof. Dr. Oğuz Bayat, Yeditepe Üniversitesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ile diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından geliştirilen "Yapay Zeka Destekli Hava Trafik Kontrolörü Yönlendirme ve Destek Sistemi" ile deprem, savaş zamanlarında hava sahalarının kapatılması, ağır hava koşulları ve havaalanı kazaları gibi kriz anlarında uçakların iniş-kalkış düzenini saniyeler içinde optimize etmek hedefleniyor.

Yapay zeka tabanlı "ikinci görüş" olarak adlandırılan sistem, kulelerin kriz anlarında manuel verdikleri kararları, kule ve uydu kaynaklı gerçek zamanlı verilerle destekleyerek en uygun yönlendirmeyi öneriyor. Böylece hem bekleme süreleri hem de güvenlik riskleri azaltılabiliyor.

Dünya havacılık güvenliği standartlarını belirleyen ve 193 ülkenin üye olduğu ICAO'nun, havacılıkta güvenliği artıracak yenilikçi fikirleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği yarışmada finale kalanlar, projelerini Innovation Fair 2025'te uluslararası jüriye sundu.

Yeditepe Üniversitesi ekibinin projesi hem teknik yenilik hem de toplumsal fayda kriterlerinde en yüksek puanı aldı.

Takım liderliğini Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve İşletme Yüksek Lisans öğrencisi Umutcan Sürücü'nün üstlendiği ekipte, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk ÇAP mezunu Nisa İpek Umur, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği ÇAP 4. sınıf öğrencisi Yiğit Şen, Free University of Bozen-Bolzano Veri Bilimi Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet Mert Tezcan, Politecnico di Milano Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet Nurettin Geçkil yer aldı.

Projenin akademik danışmanlığını da Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat üstlendi.

Patent süreci başlatılan projenin Türkiye'deki pilot çalışmalarının ardından uluslararası standartlara uyum ve mevcut sistemlerle entegrasyon için sektör firmalarıyla teknik işbirlikleri planlanıyor.

Projenin ilk saha denemesi, ilgili kurumların izniyle Türkiye'de kriz senaryoları üzerine yapılacak. İkinci aşamada sistem, kule yöneticisinin yanında destekleyici bir ünite olarak konumlanacak, olgunlaşma sürecinin ardından ise tam entegrasyon hedeflenecek. Ayrıca ekip, yurt dışı davetlerini değerlendirirken "önce Türkiye'de uygulama" ilkesini benimsiyor.

"Devletimiz de bu konulardaki çalışmalarda arkasında duruyor"

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, etkinlikte yaptığı konuşmada, tablonun gurur verici olduğunu belirtti.

Üniversitede yürütülen diğer çalışmaların da dünyada ses getirecek çalışmalar olduğunu dile getiren Dalan, üniversite olarak yenilikler konusunda ciddi gayretlerinin bulunduğunu söyledi.

Dalan, "Gençlerimiz de genç akademisyenlerimiz de ciddi olarak gece gündüz laboratuvarlarda çalışıyorlar." diye konuştu.

Gece gündüz çalışıp bilim, teknoloji ve üretimde hak edilen yere varılması gerektiğini ifade eden Dalan, "İnşallah bu konuda bütün üniversitelerimiz birbirleriyle yarışıp Türkiye'yi belirli bir noktaya getireceklerdir. Devletimiz de bu konulardaki çalışmaların arkasında duruyor. Ümit ediyoruz ki artarak devam edecektir." dedi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman da Türk insanı için gurur ve onuru yaşadıkları bir gün olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Biz olabildiğimiz kadar gençlerin arkasında olup, onlara destek olmak için yardımcı olacağız. Umuyorum gençlerimiz de yine üniversitemizde yüksek lisans, doktora eğitimlerine devam ederler ve daha büyük başarılara üniversitemiz adına, Türk milleti adına imza atarlar."