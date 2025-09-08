Yeditepe Üniversitesi CFA Programına Kabul Edildi

Yeditepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı, yatırım mesleğinde "altın standart" olarak kabul edilen Chartered Financial Analyst (CFA) Institute University Affiliation Programı'na kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, katılım sayesinde, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri küresel tanınırlık kazanacak ve sınav bursu imkanından yararlanabilecek.

Programa kabul, program müfredatının güncel profesyonel uygulamalarla yakından bağlantılı olduğunu ve finans alanında güçlü eğitim sunduğunu gösteriyor.

Ayrıca program, üniversitenin, öğrencilerini yatırım alanında dünyadaki en saygın unvanlardan biri olan CFA sınavlarına hazırlamaya yetkin olduğunu kanıtlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Programlardan Sorumlu Rektör Danışmanı Üyesi Prof. Dr. Alper Altınanahtar, öğrencilerin programla kariyerlerinde üstün başarıya doğru bir adım daha attığını belirtti.

CFA Institute'nin, küresel finans dünyasında saygın bilgi kaynakların biri olarak bilindiğini ifade eden Altınanahtar, şunları kaydetti:

"160'dan fazla ülke ve bölgede, 200 binden fazla üyesi bulunan CFA, yatırım mesleğinin en titiz mesleki sertifikasyon programını yürütüyor. CFA Programı, dünya çapındaki finansal analistlerin, portföy yöneticilerinin, yatırım danışmanlarının ve diğer yatırım profesyonellerinin becerilerini, standartlarını, yetkinliğini ve bütünlüğünü geliştirmek için ihtiyaç duyulan standartları belirliyor."

Prof. Dr. Altınanahtar, İngilizce yönetilen program kapsamında, dünya genelindeki üyelere aynı sınavın uygulandığını vurguladı.

Programı başarıyla tamamlayanların, yatırım profesyonelleri için altın standart kabul edilen CFA ünvanına sahip olduğuna dikkati çeken Altınanahtar, "CFA adayları, deneme sınavları, yeni sunulan Pratik Beceri Modülleri ve sınava hazırlık ipuçları dahil olmak üzere tüm temel çalışma araçlarına, CFA Learning Ecosystem adı verilen dijital öğrenme platformu üzerinden erişebiliyor." ifadelerini kullandı.