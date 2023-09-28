Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, hasadı yapılan coğrafi işaret belgeli fasulye için 'Yedisu Horoz Kuru Fasulye' festivali düzenlendi. Festivalde en kaliteli fasulyeyi yetiştiren üretici de belirlendi.

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, hasadı yapılan coğrafi işaret belgeli fasulye için 'Yedisu Horoz Kuru Fasulye' festivali düzenlendi.

Yedisu ilçesinde, Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde 'Yedisu Horoz Kuru Fasulye' festivali düzenlendi. Festivale, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, siyasi partilerin temsilcileri, üreticiler ve ilçe halkı katıldı. Hasatların sergilendiği, müzik dinletilerinin yapıldığı, kuru fasulye ve fasulyeden yapılan tatlıların ikram edildiği festivalde Vali Usta da katılımcılara tatlı ikramında bulundu. Festivalde ilçede en kaliteli fasulyeyi yetiştiren üretici de belirlendi. Değerlendirme sonucu 22 üretici arasından Daimi Bakar birinci seçildi. Bakar'a ödülünü Vali Ahmet Hamdi Usta verdi.

'ÜRETİMİN EKONOMİYE KATKISI 17 MİLYON LİRA'

Festivalde konuşan Vali Usta, üretimin ekonomiye 17 milyon liralık katkısı olduğunu, hedeflerinin 100 milyon lira olduğunu belirterek, 'Terör belasını geride bıraktığımız bu yıllarda tarım sektöründe de önemli gelişmeler yaşıyoruz. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün tarım ürünlerimiz adına katma değer oluşturmak ve çiftçilerimizin gelir seviyesini yükselterek kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla takip ettiği coğrafi işaret çalışmalarında atılan somut adımlar ve alınan birbirinden güzel sonuçlar var. Yedisu horoz kuru fasulyesi için tescil belgesi alındıktan sonra yapılan projeler ve verilen desteklerle üretim 60 dekardan 700 dekara çıkarılarak 11 kat arttırıldı. Yedisu ilçemizde DSİ tarafından yapılan proje ile 8 bin dekarlık bir alan basınçlı sulama sistemine kavuşturulmuştur. Yedisu horoz kuru fasulyesine olan talebin gün geçtikçe artıyor. Hedefimiz sulamaya açılan 8 bin dekarlık alanın, ilk aşamada en az 4 bin dekarında fasulye üretimi yapılmasıdır. Mevcut üretimin ekonomiye katkısı 17 milyon lira civarında. Hedeflediğimiz üretimin ekonomiye katkısının ise bugünkü rakamla yaklaşık 100 milyon lira olacağını paylaşmak istiyorum' dedi.

Yedisu Kaymakam Furkan Başar da üreticilerin gece gündüz demeden toprağını ekip, biçtiğini anlatarak, bu etkinliklerin üreticilerin ürünlerinin daha da değerlenmesine vesile olmasını diledi.(DHA)