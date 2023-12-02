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Yedinci Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve Üçüncü Kutup Şenliği Düzenlenecek

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TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda ve Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Yedinci Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve Üçüncü Kutup Şenliği, 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sempozyum ve şenlik, kutup bilimleri alanında yapılan araştırmaları ele alacak ve bilimsel süreçleri tartışacak.

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda ve Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek "Yedinci Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve Üçüncü Kutup Şenliği" 4-5 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, 2019'da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsünün (TÜBİTAK MAM KARE) kurulmasıyla Türkiye'de kutup bilimleri alanında kurumsal çatı görevi üstlenecek bilimsel organizasyon yapısı hayata geçirildi.

Ulusal kutup bilim seferlerinin icra edilmesinden, birçok araştırma ve çalışmanın gerçekleştirilmesine kadar görev üstlenen enstitünün koordinasyonundaki etkinliğin, 4-5 Aralık'ta Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yapılması planlanıyor.

Ülkede Kuzey ve Güney kutuplarında çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiş veya gerçekleştirmek isteyen araştırmacıların her yıl düzenli olarak bir araya geldiği Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu, bilimsel süreçleri ele alması sebebiyle araştırmacılar, akademisyenler ve öğretmenlere yönelik olarak düzenleniyor.

Özellikle, lisansüstü ve lisans öğrencilerinin de etkinliğe katılımı tavsiye ediliyor.

Kutup Şenlikleri'nin de bu yıl üçüncüsü gerçekleştiriliyor

Türkiye'nin hem Arktik hem de Antarktika'da yaptığı kutup bilimleri çalışmalarının eğitim ve farkındalık boyutuyla gençlerle buluşturulduğu Kutup Şenlikleri'nin de bu yıl 3'üncüsü gerçekleştiriliyor.

Şenlikte, kutuplarda araştırmalar yapmış bilim insanları tarafından popüler bilim seminerleri, kutuplarda çekilen Türk belgesellerinin gösterimleri, kutuplarda araştırmacıların çektiği çarpıcı doğa fotoğrafları sergisi, birbirinden eğlenceli kutup bilimi atölyeleri, lise öğrencilerinin kutup proje sunumları, üniversitelerin kutup araştırma kulüpleri etkinlikleri ve kutup canlıları maskotları gibi kutuplara doyulacak birbirinden renkli etkinlikler yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileriyle öğretmenlere açık olan şenliğe katılım ücretsiz olacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

Yıldız Teknik Üniversitesi Marmara Araştırma Merkezi Türkiye Aralık Etkinlikler Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

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