Yedieminlerdeki Araçların Satışı İçin Bekleyiş Devam Ediyor

Elazığ'daki yediemin işletmecileri, 1 Kasım'da başlaması beklenen yedieminlerdeki araçların satışına ilişkin tebliğin henüz kendilerine ulaşmadığını belirtiyor. Bu durum, hem borçlu hem de alacaklıların mağduriyetine sebep olurken, yedieminlerde bekleyen araçların çürümeye terk edilmesine de neden oluyor.

Elazığ'daki yediemin işletmecilerinden Mustafa Aydemir, 1 Kasım'da uygulamasına başlanacağı belirtilen yedieminlerdeki araçların satışına ilişkin tebliğiyle ilgili kendilerine bir yazı gelmediğini kaydederek, "Devletin kasasına 100 milyonun üzerinde bir para girmiş olacak. Bu para nereden gelecek; sadece bunun MTV'si, ÖTV'si, KDV'si yeter. Devlet de kazanıyor, vatandaş da kazanacak. Borçlu da borcundan kurtulmuş olacak, alacaklı da alacağından kurtulmuş olacak. Bir an önce biz de buraların boşalmasını istiyoruz" dedi.

Hacizli 700 bin aracın satışını kapsayan düzenlemeyle ilgili tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Uygulamanın 1 Kasım'da başlayacağı belirtilmesine rağmen konuyla ilgili yediemin işletmecileri hala bir yazı ya da tebligat gelmediğine dikkat çekiyor. Aracı borçlu olduğu için yedieminde bekleyen ya da uygun fiyata araç almak isteyen vatandaşlar ise uygulamanın başlamasını bekliyorlar.

"YEDİEMİNLERDE BÜYÜK BİR MİLLİ SERVET ÇÜRÜMEYE TERKEDİLMİŞ"

Elazığ'daki yediemin işletmecilerinden Mustafa Aydemir, uygulamanın başlaması ile birlikte çürümeye terk edilen birçok aracı satılmasının her açıdan iyi olduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak henüz kendilerine resmi bir yazı veya bildiri gelmediğini ifade eden Aydemir, yedieminlerde büyük bir milli servetin çürümeye terk edildiğini ve bu uygulamanın hayata geçmesiyle piyasaların rahatlayacağını belirterek, "Bakanlık 700 bin aracın yedieminlerde satılacağını söyledi. Şimdi bunun alt yapısı gerçekten hazır mı? Altyapısı ne aşamada? Bunu en iyi icra dairelerine sormak lazım. Bununla ilgili bize herhangi bir belge veya yazı gelmemiş. Dolayısıyla şu milli servete bakar mısınız, gerçekten bu milli servettir. Bakın milli servet devletin bekası demektir. 700 bin araç deniyor. Keşke 700 bin araç satılmış olsa, piyasa da rahatlamış olacak. Biz de rahatlamış olacağız" dedi.

"ARAÇLAR SATILIRSA DEVLETİN KASASINA MİLYONLARCA LİRA GİRECEK"

Yediemin otoparklarında binlerce aracın çürümeye terk edildiğini de söyleyen Aydemir, bu araçların satılmasının hem alacaklı, hem borçlu ve hem de devlet açısından rahatlamaya yol açacağını söyledi. Aydemir sözlerine şöyle devam etti:

"Devletin kasasına 100 milyonun üzerinde bir para girmiş olacak. Bu para nereden gelecek; sadece bunun MTV'si, ÖTV'si, KDV'si yeter. Devlet de kazanıyor, vatandaş da kazanacak. Borçlu da borcundan kurtulmuş olacak, alacaklı da alacağından kurtulmuş olacak. Bir an önce biz de bunları yetkililere defalarca söyledik buraların boşalmasını istiyoruz. Çalışma yapılmış olsa da yasal olarak herhangi bir engel yok. Yasal yollarla zaten çözülmesini istiyoruz. Yeter ki icra daireleri işi ele atsın. İcra daireleri işe el atmadıktan sonra bu iş çözülmez. Bu işler icra dairesinde çözülecek. Bir an önce satışa başlanmış olsa, bizler de vatandaş da herkes rahatlamış olacak. Alacaklı gelmiş diyor ki; benim aracım niye çıkmamış. Borçlu diyor; benim aracım niye satılmamış, borcumdan düşsün. Yok, herhangi bir çalışma yok. İcra dairelerinde çalışma yok. Biz de isyan ediyoruz. İsyan etmemek elde mi? Biz işçi parasını ödeyemiyoruz. Satış olmadığı zaman işçimizin parasını, giderlerimizi ödeyemiyoruz. Biz de giderlerimiz buradan gelen para ile karşılayacağız. Cebimizden karşılayacak halimiz yok."