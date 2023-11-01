Yarın itibariyle yediemin otoparklarından 700 bin araç satışa çıkarılacak. Bu toplu satışla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir düşüş bekleniyor. İşte yediemin otoparklarından çıkacak 700 bin aracın satışı ve detayları...

İkinci el piyasasında yeni bir soluk! Yarın itibariyle yediemin otoparklarından 700 bin araç satışa çıkarılacak. Bu toplu satışla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir düşüş bekleniyor. İşte yediemin otoparklarından çıkacak 700 bin aracın satışı ve detayları…

Yediemin otoparklarından 700 bin araç satışa çıkıyor! İşte detaylar…

Bildiğiniz üzere hukuken tafikten men, yanlış park, ödenmemiş ceza, haciz vb. durumlar ile el konulmuş otomobiller devlet tarafından yediemin otoparklarında muhafaza edilmekte. Büyük birer otoparktan çok artık uzun yıllardır bekleyen araçlar ile bir nevi çöplüklere dönüşen yediemin otoparklarından beklenen haber geldi.

Bu habere göre yarın yediemin otoparklarında bulunan 700 bin otomobil ihale usulü ile satışa çıkacak. 700 bin otomobilin ikinci el piyasasına karışmasıyla birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi bir indirim beklenmeye başladı. Bu indirim hareketi hem tüketici hem de bankalar nezlinde rahatlama yaratabilir. Zira birçok banka müşterilerine 250 bin TL'yi aşan krediler vermiyor.

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Bugün itibariyle yediemin otoparklarında toplamda 2 milyon 200 bine yakın araç bulunmakta. Bu araçların birçoğu uzun yıllardır otoparklarda yatmakta ve kullanılabilir durumda değiller. Ancak tahminen 700 bin olduğu bilinen satış içerisindeki araçlardan en az 200 bini 5 yaş altındaki genç ve yeni sayılabilecek otomobiller. Bu da özellikle dolaşıma girecek olan 200 bin adetlik otomobille birlikte ikinci el rakamlarında düşüş beklentisi anlamına geliyor. Yedek parça olarak da bu otomobiller dolaşıma girebilmekte.

Geriye kalan 1.5 milyon adetteki otomobil ise yediemin otoparklarındaki misafirlik süreçlerine devam edecekler. Bu otomobillerin satışı için belirlenen idari sürenin bitmesi gerekiyor. Araçlar devletin hukuki olarak muhafaza etmesi gereken sürenin bitmesiyle birlikte esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden satışa çıkmakta. Yapılacak ihalenin detayları da bu site üzerinde belirtilmekte.