Yediemin Otopark İşletmecileri Dernekleşti

Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il merkezleri ile ilçelerinde faaliyet gösteren yediemin otoparkı, oto çekici ve kurtarıcı işletmeleri; Yediemin Otoparkı, Oto Çekici, Kurtarıcı ve Depo İşletmeleri Derneği çatısı altında bir araya gelerek dernek kurdu. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sözer, yediemin otoparklarında bulunan araçların satılması halinde yerli ekonomiye 500 milyar Türk Lirası kazandırılacağını belirtti.

Yediemin Otopark İşletmecileri, Oto Çekiciler, Kurtarıcılar ve Depo İşletmecileri dernekleşti.

Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il merkezleri ile ilçelerinde faaliyet gösteren yediemin otoparkı, oto çekici ve kurtarıcı işletmeleri; Yediemin Otoparkı, Oto Çekici, Kurtarıcı ve Depo İşletmeleri Derneği çatısı altında bir araya gelerek dernek kurdu. Niğde'de yapılan dernek tanıtım toplantısında, yeni kurulan derneğin faaliyetleri ve hedefleri anlatıldı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sözer yaptığı açıklamada; ülke genelindeki yediemin otoparklarında yaklaşık 1 milyon 500 bin araç bulunduğunu belirterek; "Bu araçların bir kısmı ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkmış durumda. Yediemin otoparklarında satılabilir durumda yaklaşık 1 milyon araç bulunuyor. Bu araçların satılması halinde ortalama 500 milyar Türk Lirası yerli ekonomiye kazandırılacak" diye konuştu. - NİĞDE