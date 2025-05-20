YD-ÜFE Nisan Ayında Yüzde 4,41 Arttı

YD-ÜFE Nisan Ayında Yüzde 4,41 Arttı
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Nisan ayında aylık bazda yüzde 4,41, yıllık bazda ise yüzde 22,92 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, madencilik ve imalat sektörlerinde de önemli artışlar kaydedildi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,41, yıllık bazda yüzde 22,92 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,41, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,92 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,57 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,96, imalatta yüzde 22,97 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 21,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64, sermaye mallarında yüzde 28,07 artış olurken, enerjide 11,03 azalış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,1, imalatta yüzde 4,45 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ara mallarında yüzde 4, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93, sermaye mallarında yüzde 5,37 yükseliş görülürken, enerjide yüzde 3,76 gerileme kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları

Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,557,9313,4925,92
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,71,370,420,971,72,952,250,09-0,860,91
20252,012,054,064,41

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları

Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202132,5128,2733,1935,3139,643,7241,8930,8128,8732,9647,8987,64
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,9
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,4
202459,2762,3867,2565,5365,4844,5127,4128,6732,3530,725,1923,5
202520,4720,0819,3422,92

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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